На заседании Сената Австралии произошел необычный момент. Сенатор Фатима Пейман приняла участие в парламентских обсуждениях вместе со своей маленькой дочерью Алией.

Как сообщает Day.Az, на распространившихся в социальных сетях кадрах видно, как сенатор выступает во время обсуждения законопроекта об интернет-безопасности.

В это время коллега сенатора Лидия Торп старалась развлечь маленькую Алию, чтобы девочка не скучала.

Представляем вашему вниманию трогательные моменты, запечатленные во время заседания: