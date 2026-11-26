https://news.day.az/world/1877260.html Маленькая дочь сенатора стала звездой заседания Сената Австралии - ВИДЕО На заседании Сената Австралии произошел необычный момент. Сенатор Фатима Пейман приняла участие в парламентских обсуждениях вместе со своей маленькой дочерью Алией. Как сообщает Day.Az, на распространившихся в социальных сетях кадрах видно, как сенатор выступает во время обсуждения законопроекта об интернет-безопасности.
Маленькая дочь сенатора стала звездой заседания Сената Австралии - ВИДЕО
На заседании Сената Австралии произошел необычный момент. Сенатор Фатима Пейман приняла участие в парламентских обсуждениях вместе со своей маленькой дочерью Алией.
Как сообщает Day.Az, на распространившихся в социальных сетях кадрах видно, как сенатор выступает во время обсуждения законопроекта об интернет-безопасности.
В это время коллега сенатора Лидия Торп старалась развлечь маленькую Алию, чтобы девочка не скучала.
Представляем вашему вниманию трогательные моменты, запечатленные во время заседания:
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