Студенты, обучающиеся в корпусе C Бакинского государственного университета (БГУ), обратились к ректору университета Малейке Аббасзаде с жалобой на шум, мешающий учебному процессу.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице "Азербайджанские студенты" в социальной сети.

В своем обращении студенты отметили, что шум от магистральной дороги, а также расположенных поблизости мясной лавки и автомойки мешает занятиям в корпусе C БГУ. По их словам, эта ситуация отвлекает студентов во время уроков и негативно сказывается на качестве обучения.

"Когда мы выбирали специальность, мы знали об этой академической среде, и именно поэтому остановили свой выбор на ней. Однако нынешняя ситуация в корпусе C БГУ, где мы учимся, совершенно не радует. С одной стороны, нам мешает шум магистральной дороги, с другой - звуки из мясной лавки и автомойки. Все это отвлекает нас и снижает качество занятий.

Мы с трудом терпим это уже 3-4 месяца, но, надеемся, Малейке Аббасзаде услышит нас и найдет решение нашей проблемы", - говорится в обращении.