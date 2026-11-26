Компания Great Wall Motor запустила в Китае продажи электрических фастбэка Ora 7 и универсала Ora 7 Travel Edition. Обе модификации доступны в переднеприводных версиях, а пятидверка - еще и в полноприводной. Новый универсал в принципе оказался богаче, передает Day.Az со ссылкой на Китайские автомобили.

Еще в 2022 году входящий в состав компании Great Wall Motor (GWM) бренд Ora представил на домашнем рынке похожий на Porsche Panamera большой электрический фастбэк Lightning Cat. Затем модель появилась и в других странах под экспортным именем Ora 07. Тем временем в Китае Lightning Cat популярным так и не стал. Однако от электрокара марка все-таки не отказалась, и его модернизировали. Более того, этот автомобиль стали выпускать еще и в виде универсала. А вместе с обновками семейству в КНР сменили название на Ora 7, пятидверная модификация вдобавок обозначена как Travel Edition. Таким образом, "семерки" вытеснили из модельного ряда марки флагманскую "кошку".

Внешность нового семейства Ora 7

Экстерьер фастбэка изменился не слишком масштабно. Такой электрокар Ora 7 получил новый задний бампер. На безрамочных дверях появились привычные ручки дверей, тогда как у Ora Lightning Cat они выкидные. Опционально фастбэк по-прежнему может иметь подъемный спойлер.

У четырехдверного Ora 7 следующие габариты: 4890 х 1850 х 1503 мм. Размеры Ora Lightning Cat: 4871 х 1862 х 1500 мм. Колесная база осталась прежней - 2870 мм.

Универсал Ora 7 Traveler Edition спереди повторяет фастбэк. Задние фонари тоже перешли с "просто" Ora 7. Но багажная дверь - оригинальная, с обычным спойлером сверху, который имеется уже в "базе". Кроме того, на крыше универсала установлены рейлинги и антенна в виде плавника.

Длина Ora 7 Traveler Edition равна 4820 мм, высота - 1520 мм. Ширина и колесная база такие же, как у фастбэка.

Что поменяли в салоне

Интерьер у Ora 7 и Ora 7 Traveler Edition одинаковый. Если сравнивать с Ora Lightning Cat, то внутри установили другой руль. А перед водителем вместо трех "колодцев" появился "традиционный" приборный экран диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, заменили дисплей мультимедийной системы, он теперь размером 15,6 дюйма против 12,3 у дореформенного фастбэка.

В салоне также поменяли центральные воздуховоды. Расположенную под ними "наклонную" консоль сохранили. Но вместо клавиш и крупных "шайб", которые у Ora Lightning Cat отвечают за настройки температуры и прочие функции, на ней теперь одна беспроводная зарядка для смартфона. Все регулировки же "встроены" в планшет мультимедиа. Наконец, на центральном тоннеле отныне два круглых подстаканника, а не один.

Техническая часть

Фастбэк Ora 7 представлен в двух комплектациях, обе имеют только передний привод. Базовая "семерка" оснащена электромотором мощностью 204 л.с. и батареей емкостью 58,3 кВт·ч. Запас хода составляет 560 км CLTC. У второй версии 218-сильный электродвигатель и аккумулятор емкостью 68,9 кВт·ч, запас хода - 660 км.

Универсал Ora 7 Travel Edition доступен в трех версиях. Две из них имеют передний привод, у них 218-сильный электромотор. Топовая "пятидверка" - полноприводная. Суммарная мощность ее двух электродвигателей равна 422 л.с. Универсал предлагается исключительно со "старшей" батареей на 68,9 кВт·ч. Запас хода переднеприводных версий Ora 7 Travel Edition - 630 км, топового полноприводного универсала - 530 км.

Отметим, что Ora Lightning Cat предлагался как с передним (204 л.с.), так и с полным приводом (408 л.с.). Прежний фастбэк оснащался батареей емкостью 64 или 83,49 кВт·ч. Его запас хода варьировался от 555 до 705 км.

Как оснащаются и сколько стоят Ora 7 и Ora 7 Travel Edition

В оснащение всех версий семейства Ora 7 входят: панорамная крыша, перечисленные выше экраны, беспроводная зарядка, вентиляция и обогрев передних кресел, климат-контроль, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

У универсала в "базе" также есть электропривод багажника и видеорегистратор. Предтоповая и самая дорогая комплектации Ora 7 Travel Edition - это еще проекционный дисплей, подогрев задних сидений и расширенный комплекс водительских ассистентов со 192-линейным сенсором LiDAR на крыше.

Без учета акций электрический фастбэк Ora 7 стоит 119 800 - 129 800 юаней. Цена универсала Ora 7 Travel Edition - от 135 800 до 169 800 юаней.