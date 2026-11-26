https://news.day.az/society/1877257.html В Баку у станции метро скончался мужчина В Ясамальском районе Баку, у выхода из станции метро "20 Января", внезапно скончался пешеход. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, происшествие произошло 25 ноября около 13:00 напротив дома № 12 на улице Музəффера Гасанова. Житель Баку, 1975 года рождения, Исмаил Микаилзаде внезапно упал. Установлено, что он скончался.
В Баку у станции метро скончался мужчина
В Ясамальском районе Баку, у выхода из станции метро "20 Января", внезапно скончался пешеход.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, происшествие произошло 25 ноября около 13:00 напротив дома № 12 на улице Музəффера Гасанова.
Житель Баку, 1975 года рождения, Исмаил Микаилзаде внезапно упал. Установлено, что он скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Расследование проводит районная прокуратура.
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