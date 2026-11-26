В октябре 2026 года в Азербайджане пенсии и пособия по случаю потери кормильца были выплачены 190 292 человекам.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

Отмечается, что 138 164 человека получали пенсию, а 52 128 человек - пособие.

Напомним, что в сентябре число получателей выплат этой категории составляло 188 775 человек. Таким образом, в октябре их количество увеличилось на 1 517 человек по сравнению с предыдущим месяцем.