https://news.day.az/society/1877256.html В Азербайджане выросло число получателей этого пособия В октябре 2026 года в Азербайджане пенсии и пособия по случаю потери кормильца были выплачены 190 292 человекам. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ). Отмечается, что 138 164 человека получали пенсию, а 52 128 человек - пособие.
В Азербайджане выросло число получателей этого пособия
В октябре 2026 года в Азербайджане пенсии и пособия по случаю потери кормильца были выплачены 190 292 человекам.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).
Отмечается, что 138 164 человека получали пенсию, а 52 128 человек - пособие.
Напомним, что в сентябре число получателей выплат этой категории составляло 188 775 человек. Таким образом, в октябре их количество увеличилось на 1 517 человек по сравнению с предыдущим месяцем.
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