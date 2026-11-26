Азербайджанский шахматист Хаган Ахмед (2536) продлил беспроигрышную серию на чемпионате мира среди игроков до 20 лет, проходящем в столице Венесуэлы Каракасе.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в девятом туре 15-летний международный мастер черными фигурами сыграл вничью с российским гроссмейстером Эрдэмом Хубукшановым (2513), выступающим под флагом ФИДЕ.

Ахмед набрал семь очков из девяти возможных и сохранил единоличное второе место в турнирной таблице, на пол-очка опережая сразу четырех преследователей. В активе азербайджанского шахматиста пять побед и четыре ничьи.

Лидирующий индиец Этан Ваз (2511) сыграл вничью с кубинцем Даниэлем Идальго Диасом (2367) и сохранил преимущество в одно очко над Ахмедом.

В десятом, предпоследнем туре азербайджанский шахматист сыграет белыми фигурами против Идальго Диаса, занимающего шестое место.

В соревновании среди девушек азербайджанская шахматистка Лала Гусейнова (2178) черными фигурами уступила российскому гроссмейстеру Яне Жаповой (2278), выступающей под флагом ФИДЕ. С 5,5 очка Гусейнова занимает 13-е место. Ее следующей соперницей станет перуанка Фиорелла Контрерас Уаман (2203).

Десятый тур стартует сегодня в 23:00 по бакинскому времени.

Напомним, что чемпионат мира, проходящий по швейцарской системе в 11 туров, завершится 27 ноября.