Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает невозможной отмену закона о вступлении страны в Европейский союз, поскольку за него в ходе парламентских выборов проголосовали граждане.

"Я считаю невозможной отмену этого закона по нескольким причинам. Во-первых, закон принят в рамках гражданской инициативы, то есть не так, что это решение, принятое правительством или узким политическим кругом. Во-вторых, прошли выборы, на которых этот закон и дискуссия вокруг него присутствовали, и граждане Армении проголосовали в большинстве в пользу этого закона", - сказал он в ходе брифинга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Напомним, что парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС.