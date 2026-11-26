Металлическая проволока, произведенная на предприятии по выпуску металлических изделий в Агдаме, впервые экспортирована в Великобританию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило Агентство по развитию экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

Предприятие по производству металлических изделий ООО ASMC, являющееся резидентом Агдамского промышленного парка, планирует поставлять свою продукцию не только на внутренний, но и на зарубежные рынки. Первая экспортная партия металлической проволоки уже отправлена в Великобританию.

На заводе ASMC, входящем в состав Almet Holding, производятся стальные сетки, тянутая, отожженная и колючая проволока, гвозди, а также холоднодеформированная арматура. В производственном процессе используется оборудование ведущих производителей из Италии, Германии, Турции и Китая.

На предприятии действует лаборатория контроля качества. Поступающее сырье принимается при наличии соответствующих сертификатов и проходит лабораторную проверку. Готовая продукция также подвергается необходимым испытаниям.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 24,9 миллиона манатов. Он реализуется в два этапа. На первом этапе было инвестировано 8,8 миллиона манатов, в том числе около 4,7 миллиона манатов банковского кредита, предоставленного с субсидированием Фонда развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики. Остальная часть финансирования обеспечена собственными средствами предпринимателя.

В рамках второго этапа предусмотрены инвестиции в размере 16,1 миллиона манатов, строительство двух новых производственных зданий и установка линий по выпуску оцинкованной и высокоуглеродистой проволоки.

На первом этапе годовая производственная мощность предприятия составляет 4 920 тонн стальной сетки, 3 480 тонн тянутой проволоки, 3 180 тонн гвоздей, 1 800 тонн отожженной проволоки, 12 тысяч тонн металлической проволоки и 1 080 тонн холоднодеформированной арматуры.

После завершения второго этапа планируется наладить производство 10 тысяч тонн оцинкованной и 8 240 тонн высокоуглеродистой тянутой проволоки в год.

Отметим, что ООО ASMC получило статус резидента Агдамского промышленного парка в 2024 году. Благодаря этому предприятие воспользовалось льготами по НДС и таможенным пошлинам на общую сумму 470 тысяч манатов.

В настоящее время на заводе работают 41 человек. После выхода предприятия на полную производственную мощность количество постоянных рабочих мест планируется увеличить до 100.

Стальная сетка, металлическая проволока и гвозди, выпускаемые на предприятии, используются при строительстве и восстановлении объектов на освобожденных от оккупации территориях. Организация местного производства позволяет расширить возможности обеспечения этих работ необходимыми материалами и сократить логистические расходы.

Агдамский промышленный парк является вторым по величине промышленным парком Азербайджана. Он занимает территорию площадью 190 гектаров и за короткий срок стал одним из основных промышленных центров региона.

Общий объем инвестиций предпринимателей в промышленный парк превысил 192 миллиона манатов. В настоящее время статус резидента парка присвоен 37 субъектам предпринимательства, еще два предпринимателя имеют статус нерезидента. На сегодняшний день здесь создано более 1 тысячи постоянных рабочих мест.