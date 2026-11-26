Автор: Зульфугар Ибрагимов

"Либо я дурак, либо лыжи не едут"...

Когда представители реваншистской братии проходятся по проекту новой Конституции Армении, возникает вопрос: на кого рассчитана та чушь, которую они извергают в медиапространство? Кому они морочат голову и кого держат за дураков? Вряд ли они думают, что смогут заморочить азербайджанскую сторону. По всему видно, что за дураков они держат граждан Армении, пытаясь внушить им, что черное - это белое, а море - это суша.

Ярый реваншист Арам Вардеварян, втиснутый в парламент и избранный вице-спикером, считается у оппозиции главным экспертом по правовым делам. Правда, реваншисты не поинтересовались у общества, а считает ли оно так же. Вардеварян известен в Армении как "адвокат дьявола". Эту кличку он получил тогда, когда был адвокатом Роберта Кочаряна во время следствия по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване. Адвокатом Кочаряна он уже давно не является, однако кличка закрепилась за ним. Хотя тут как посмотреть. Его последний клиент - российский миллиардер Самвел Карапетян, пытавшийся стать "мессией" для армянского народа, тоже личность несимпатичная и далеко не ангел.

Одним словом, Вардеварян - парнишка расчетливый и знает, кого надо защищать, чтобы потом оказаться в парламенте и говорить в микрофон на всю страну.

Как "главный по тарелочкам" Вардеварян прокомментировал проект новой Конституции, который ему, конечно же, не понравился. Реваншист объявил в беседе с журналистами, что явно учуял в проекте "внешнее принуждение" и против обеими руками и даже ногами.

В комментарии реваншиста звучит обеспокоенность тем, что армянское общество не выражает, как ожидалось, бурных протестов против проекта. Вардеварян считает, что глупыши просто не поняли, что там написано, а то бы встали на уши.

Так, он попробовал убедить аудиторию, что в токсичной преамбуле действующей Конституции на самом деле никакой токсичности нет.

"Вы найдете здесь хоть одно конфликтогенное слово?" - вопросил он, процитировав текст преамбулы.

Продолжая обращаться к аудитории, Вардеварян заявил, что отсылка к Декларации о независимости происходит из желания показать "историческую эволюцию Республики Армения". Да и вообще, в самой Декларации, оказывается, значатся не категорические правовые суждения, а изложенный исторический путь...

Серьезно? Декларация о независимости, на основе которой была образована Республика Армения, - это всего лишь пособие по истории? Тогда стоит ли воспринимать этот документ всерьез самим армянам? И тем более непонятно, для чего ссылаться в Конституции на клочок бумаги, который не включает категорических правовых суждений. Приводя такие аргументы, Вардеварян фактически ставит под вопрос само существование независимого государства под названием Армения.

Что же касается отсутствия конфликтогенных слов в преамбуле действующей Конституции Армении, то Вардеваряну как юристу очень стыдно должно быть говорить такие вещи. Он показывает тем самым свою профнепригодность. Или же, как мы уже сказали, держит армянское общество за дураков. Он очень красиво процитировал эту преамбулу, а теперь предлагаем так же красиво процитировать то, что делает отсылку к Декларации насквозь конфликтогенной.

"Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, сознавая свою ответственность перед судьбой армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости <...>, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха", <...>, ПРОВОЗГЛАШАЕТ начало процесса утверждения независимой государственности".

Так записано в Декларации о независимости РА, на основе принципов которой написана Конституция. И это как-то не похоже на просто изложение "исторического пути". Это именно категорическое правовое суждение, указывающее на то, что свою независимость Армения провозгласила, присоединив к себе территории Азербайджана.

Противники изменений сегодня развлекают публику, пытаясь доказать, что на момент принятия Конституции это положение из Декларации уже не имело правовой силы, потому что Карабах что-то там провозгласил. Но это все лирика, не имеющая никакого значения.

Вардеварян не добился успеха в качестве адвоката Кочаряна и Карапетяна. И тем более он не годится в адвокаты действующего Основного закона Армении.