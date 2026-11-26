Танкер Med Emre, который следовал под флагом Мальты, затонул у берегов испанского острова Ибица, один член экипажа погиб, шесть пострадали.

Об этом заявила служба экстренной помощи автономного сообщества Балеарские острова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В службе уточнили, что инцидент произошел утром 26 ноября примерно в 25 милях к северо-востоку от острова. Судно следовало из Альхесираса в Барселону.

"Речь идет о танкере для перевозки химических веществ. По оценкам, он мог перевозить 7 тыс. метрических тонн дизельного топлива (примерно 1,2 млн литров - прим)", - сказали в службе экстренной помощи.

По информации властей, всего на борту находились 17 членов экипажа. Для оценки последствий возможного разлива топлива и ликвидации загрязнения к месту чрезвычайного происшествия направили специализированное судно. Кроме того, был задействован самолет морской спасательной службы для воздушной разведки.