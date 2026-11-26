В настоящее время ведется работа над вопросом о вступлении Ирана в Содружество Независимых Государств (СНГ) в формате "СНГ+".

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью агентству ТАСС, посвященном 35-летию Содружества.

По его словам, на саммите, прошедшем в городе Аваза (Туркменистан), впервые принял участие президент Ирана, который заявил о желании своей страны присоединиться к формату "СНГ+". Эта инициатива вызвала интерес у государств-членов СНГ, и первые оценки в основном оказались положительными.

"В настоящее время решается вопрос о том, чтобы предложить именно этот формат Ирану в качестве первой страны", - сказал Лебедев.

Генеральный секретарь ОДКБ отметил, что в будущем к формату "СНГ+" теоретически могли бы присоединиться также Монголия и Сербия.

"Думаю, это только начало. "Пока что вопрос о Монголии и Сербии, конечно, носит чисто теоретический характер. Но почему бы и нет?", - добавил он.

Следует отметить, что в октябре президент Ирана Масуд Пезешкиан на саммите СНГ предложил создать формат "СНГ+1" для сотрудничества с Тегераном.

Пезешкиан подчеркнул, что страны этого стратегически важного региона должны быть ключевыми игроками в процессе формирования многополярного мира. Он также заявил, что Иран выступает за сотрудничество и безопасность, основанные на доверии и общих интересах.