Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения уже может самостоятельно охранять свои государственные границы.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян затронул этот вопрос на брифинге для журналистов.

"Я благодарю российских пограничников, однако уже пришло время взять на себя ответственность за всю нашу границу", - заявил Пашинян.

Ранее мы писали, что Армения создает компанию по управлению "Маршрутом Трампа".