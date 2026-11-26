Польский вратарь испанской "Барселоны" Войцех Щенсны получил подарок от болельщиков после матча пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов УЕФА против "Сабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, небольшой кубок вручили опытному голкиперу, когда он покидал стадион.

Искренняя радость Щенсны, пользующегося симпатией не только поклонников "Барселоны", но и болельщиков других клубов, привлекла внимание испанских СМИ.

Напомним, что встреча на Бакинском олимпийском стадионе завершилась победой каталонцев со счетом 4:1.