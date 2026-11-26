Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян высмеял сторонников бывшего сепаратистского режима в Карабахе, выступающих против указания Азербайджана в качестве места рождения в армянских паспортах.

Как сообщает Day.Az, во время общения с журналистами на фоне акции протеста Симонян поинтересовался у собравшихся, где именно они родились и какое название предлагают указывать в документах.

Когда участники акции заявили, что родились в " ̶а̶р̶ц̶а̶х̶е̶", а не в Азербайджане, он спросил, существовал ли " ̶а̶р̶ц̶а̶х̶" на момент их рождения.

Журналистка возразила, что люди "действительно проживали на этой территории". В ответ секретарь совбеза заметил, что сам жил в России и Франции, однако это никак не меняет обстоятельств его рождения.

Когда ему предложили указывать в паспортах название ликвидированного образования, Симонян напомнил, что эту хунту они сами и распустили.