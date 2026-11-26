Сегодня в нашей стране и во всем мире отмечается День азербайджанского кялагаи. В ноябре 2014 года искусство изготовления кялагаи было включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что дало новую жизнь этой древней традиции. Теперь шекинский шелк находится в центре внимания не только на местных рынках и фестивалях, но и на международных симпозиумах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, чтобы увидеть все это своими глазами, мы отправляемся в Музей кялагаи в Шеки. Это не просто выставочный зал, а настоящая мастерская, где встречаются история и современность. Здесь посетители могут проследить весь процесс создания кялагаи и даже взять в руки специальную форму и самостоятельно нанести узор на шелковую ткань.

"Кялагаи - это не просто платок..."

Знакомясь с экспозицией музея, мы беседуем с искусствоведом Тараной Абдуллаевой.

- Тарана ханым, как сегодня изменился интерес к кялагаи в Шеки по сравнению с прошлыми годами?

- Кялагаи - один из самых изящных и ценных образцов нашего национального наследия. Это не просто головной платок, а отражение вкуса, души и духовной памяти нашего народа. Со времен Средневековья Шеки был самым известным центром ткачества и шелководства не только в Азербайджане, но и на всем Ближнем и Среднем Востоке. И сегодня город продолжает хранить и развивать эти традиции.

- Благодаря чему искусство изготовления кялагаи сохранилось до наших дней?

- Конечно, благодаря настоящим профессионалам, посвятившим свою жизнь этому делу. Искусство передавалось из поколения в поколение. Собрать редкие образцы, созданные шекинскими мастерами, в одном месте и представить их в музейной экспозиции - значит отдать дань уважения этой истории. Сегодня местные и иностранные туристы приходят сюда не просто посмотреть на изделия из шелка, а познакомиться с историей народа.

История шелка длиной в три столетия

Завершив беседу, мы вместе с сотрудником музея Ругией Рагимовой продолжаем знакомство с экспозицией. У одной из витрин останавливаемся перед редким экспонатом - кялагаи, которому более трех столетий.

- Ругия ханым, чем этот кялагаи отличается от других?

- Это одна из самых редких жемчужин шекинского ремесла. Если присмотреться к узорам, то сразу станет ясно, что это шекинский орнамент. Прежде всего, он изображает расположение Шеки в горах. Рядом представлены традиционные азербайджанские узоры - бута. Один из них изображает древо жизни, символизирующее счастье, благополучие и изобилие. Здесь также можно увидеть изображение гранатового дерева.

- А что символизируют фигуры, изображенные в этой части платка?

- Как известно, Шеки исторически был пространством толерантности. На этом участке кялагаи изображены люди, взявшиеся за руки и исполняющие наш национальный танец "Яллы". Таким образом, мастер перенес на шелк идею единства и дружбы.

- Значит, есть определенные коды в цвете и размере платка?

- Совершенно верно. Кялагаи был неотъемлемой частью наших древних традиций. Даже его цвет мог передавать определенную весть - радостную или печальную. Как правило, пожилые женщины предпочитали темные кялагаи большого размера, а молодые девушки - белые и яркие платки, которые были несколько меньше.

Новая жизнь вековых традиций: Шеки - центр шелководства Кавказа

Мы также беседуем с основательницей музея Севиндж Байрамовой. Она отмечает, что в прошлом кялагаи производили также в Тебризе, Гяндже, Шамахы, Нахчыване и Басгале, однако именно Шеки удалось сохранить эту традицию до наших дней, не прерывая ее.

- Севиндж ханым, каких новшеств в сфере шелководства в Шеки нам ожидать в ближайшем будущем?

- Шеки, безусловно, является центром шелководства Кавказа. Именно здесь находится первое и крупнейшее в регионе предприятие по производству шелка, которому в этом году исполняется 100 лет. По случаю этой знаменательной даты мы совместно с Государственным агентством по туризму приступили к реализации большого проекта.

- Что будет включать в себя проект?

- Рядом с дворцом шекинских ханов, на территории крепостных стен, мы возрождаем "Шекинский шелковый центр". Здесь, наряду с современным интерактивным музеем, будет создан и музей килимов. Ведь все начинается с узелка и нити. История килима для нас не менее важно, чем шелководство. Мы верим, что этот центр не только укрепит туристический потенциал Шеки, но и создаст новые рабочие места.

В конце дня в музее проходит мероприятие и выставка под названием "Национальная идентичность в шелковых нитях". Профессиональные мастера на глазах у гостей наносят узоры на шелк, а посетителям демонстрируют национальные наряды, созданные из кялагаи. В Шеки шелк по-прежнему хранит свою историю и продолжает рассказывать ее новым поколениям, соединяя память прошлого с энергией будущего.