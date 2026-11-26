Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел в китайском городе Циндао встречи с исполнительным вице-президентом PowerChina Group Чэнь Гуаньфу и заместителем председателя China Datang Corporation Ltd. Ли Сяофэем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, встречи состоялись в рамках IV конференции министров энергетики по инициативе "Один пояс, один путь" .

В ходе встречи с исполнительным вице-президентом PowerChina Group Чэнь Гуаньфу обсуждались ход реализации проекта солнечной электростанции и проекта морской ветроэнергетики в азербайджанском секторе Каспийского моря, в которых участвуют SOCAR Green, China Datang и PowerChina Resources Limited, а также дальнейшие шаги по их развитию.

На встрече была подчеркнута значимость морской ветроэнергетики для развития электроэнергетических соединений между Азербайджаном и Европой.

В ходе встречи с заместителем председателя China Datang Corporation Ltd. Ли Сяофэем обсуждалась подготовка проекта наземной солнечной электростанции в Азербайджане. Отмечалось, что исследования на выделенном для проекта земельном участке завершены и подготовлено технико-экономическое обоснование.

Стороны также затронули вопросы сотрудничества в рамках проекта морской ветроэнергетики в азербайджанском секторе Каспийского моря. Была подчеркнута важность реализации крупных проектов в этой сфере и развития новых трансграничных электроэнергетических соединений для экспорта вырабатываемой электроэнергии.