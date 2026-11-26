Свободная экономическая зона Алят (AFEZ) предлагает инвесторам подготовленные производственные площадки с подключенной инфраструктурой, упрощенные процедуры ведения торговли и возможность хранения товаров без ограничения по времени.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в четверг заявил генеральный директор Alat Trade Facilitation Services (ATFS) Зия Агаев на форуме, посвященном Всемирному дню устойчивого транспорта 2026 года, проходящем в Баку, передает Day.Az.

По его словам, расположение AFEZ обеспечивает доступ к железнодорожной и автомобильной инфраструктуре, связывающей Азию и Европу, а также к Среднему коридору и маршруту Север-Юг.

"На территории площадью 750 гектаров строится аэропорт, который будет функционировать не только как авиационный объект, но и как грузовой комплекс.

Компании, работающие в зоне, смогут заниматься электронной торговлей и осуществлять мультимодальные перевозки с использованием упрощенных процедур, предусмотренных для AFEZ.

Инвесторы смогут хранить товары без ограничения по времени. Такая возможность предусмотрена международными положениями Киотской конвенции и законодательством, регулирующим деятельность свободных экономических зон", - сказал он.

Говоря об инфраструктуре, Агаев отметил, что инвесторам предлагаются подготовленные производственные участки с необходимыми инженерными коммуникациями. По его словам, это позволяет компаниям приступать к реализации проектов без прохождения дополнительных процедур, предусмотренных в основной экономической зоне страны.

Он также рассказал о работе Alat Trade Facilitation Services, действующей по принципу единого окна для торговых операций. Компании могут обращаться в одну организацию для получения необходимых документов при осуществлении экспорта, импорта и других торговых операций.

"ATFS наделена законодательными полномочиями самостоятельно выдавать сертификаты происхождения товаров, поэтому инвесторам не требуется обращаться за этим документом в другие учреждения.

В AFEZ не применяются налоги и таможенные пошлины, что позволяет инвесторам избежать соответствующих расходов.

При разработке нормативно-правовой базы зоны в качестве ориентира использовалась модель свободной экономической зоны Ирландии. Законодательство и административные процедуры были разработаны с целью упрощения операционной деятельности компаний.

В зоне практически отсутствуют традиционные процедуры таможенного оформления. При этом для оценки эффективности таможенного контроля и перемещения товаров используются ключевые показатели эффективности Всемирной таможенной организации, включая исследование времени выпуска товаров (Time Release Study)", - отметил Агаев.