Азербайджан и Грузия согласовывают вопросы закупки подвижного состава для развития Среднего коридора.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в четверг советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Эмиль Мамедов на форуме, посвященном Всемирному дню устойчивого транспорта 2026 года, проходящем в Баку, передает Day.Az.

По его словам, в 2024 году по инициативе азербайджанской стороны ADY велась работа по увеличению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.

"Кроме того, примерно с середины 2025 года ведется работа по наращиванию объемов грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

Еще одним направлением является расширение парка подвижного состава. Этот вопрос Азербайджан решает совместно с Грузинской железной дорогой. В частности, стороны согласовывают, кто из них будет приобретать необходимый подвижной состав для развития Среднего коридора.

Обмен документацией и автоматизация документооборота позволят ускорить перевозки, сократить время ожидания при пересечении границ и уменьшить продолжительность таможенных процедур", - отметил Э. Мамедов.

Говоря о роли Турции, он отметил, что страна также инвестирует в развитие инфраструктуры и повышение эффективности железнодорожных перевозок. По его словам, речь идет о модернизации процессов и улучшении взаимодействия с Грузией при осуществлении трансграничных перевозок.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию с Европой и проходящий через страны Центральной Азии, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, после чего пересекает Каспийское море, и через Азербайджан, Грузию и Турцию выходит в Европу. Средний коридор рассматривается как альтернативный маршрут традиционным Северному и Южному транспортным коридорам, обеспечивающий связь между восточными районами Азии, включая Китай, и европейскими рынками.