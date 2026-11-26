Известного турецкого диджея и музыкального продюсера Бурака Йетера задержали в рамках продолжающихся антинаркотических рейдов среди знаменитостей. Об этом сообщает турецкое издание Haber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Йетер с 2020 года входит в топ-100 диджеев мира по версии журнала DJ Mag. Он прославился в 22 года после победы в конкурсе диджеев Burn & MTV Dance Heat DJ Contest 2004. Первый альбом Йетера, For Action, вышел в 2005 году. В 2008 году он подписал контракт с известной звукозаписывающей компанией Pioneer и открыл школы диджеев в Амстердаме, Стамбуле и Лос-Анджелесе.

Накануне турецкую актрису Дениз Чакыр, сыгравшую Шах-султан в сериале "Великолепный век", задержали в рамках уголовного дела о наркотиках и проституции.

Помимо нее, в поле зрения правоохранителей попали еще 34 человека. Все это - продолжение начавшейся еще в 2025 году антинаркотической кампании турецких властей. Что стало причиной массовой антинаркотической кампании против турецких знаменитостей, в правоохранительных органах страны внятно не объясняли. СМИ писали, что первые задержания, предположительно, были произведены на основании доносов, а следующие - на основании показаний тех, кого задержали раньше.