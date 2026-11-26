Бразильский нападающий испанской "Барселоны" Габриэл Жезус поднялся на четвертое место среди самых результативных футболистов своей страны в истории Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матче пятого тура общего этапа турнира против "Сабаха" (4:1) форвард отметился голом и результативной передачей.

Забитый в Баку мяч стал для Жезуса 28-м в 61 матче Лиги чемпионов. По этому показателю он обошел бразильца Ривалдо и уругвайца Луиса Суареса, на счету которых по 27 голов.

Лучшие бразильские бомбардиры в истории Лиги чемпионов:

Неймар - 43 гола;

Винисиус Жуниор - 35;

Кака - 30;

Габриэл Жезус - 28;

Ривалдо - 27.

В матче против "Сабаха" Жезус впервые в нынешнем сезоне Лиги чемпионов вышел в стартовом составе. В четырех встречах турнира бразилец забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Всего в нынешнем сезоне нападающий провел 11 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и три результативные передачи.