SECO Aftermarket Azərbaycanda tərəfdaşlar axtararkən 60 illiyini qeyd edir
Cənubi Koreyanın avtomobil ehtiyat hissələri brendi SECO yerli bizneslərlə birbaşa əlaqələr qurmaq istəyir. Onun əvəzedici hissələr portfeli və altmış illik təcrübəsi bu təşəbbüsün əsasını təşkil edir.
Cənubi Koreyanın SEOJIN AUTOMOTIVE şirkətinə məxsus avtomobil ehtiyat hissələri brendi SECO Aftermarket Azərbaycanda yeni yerli biznes tərəfdaşları axtarır. Bu təşəbbüs SECO-nun 2026-cı ildə 60 illiyini qeyd etdiyi bir vaxtda ölkədə birbaşa işgüzar əlaqələr qurmağı və brendin mövcudluğunu genişləndirməyi hədəfləyir.
"Biz keyfiyyət vasitəsilə etimad yaratmağa, məhsul çeşidimizi genişləndirməyə və avtomobil satışsonrası xidmət bazarında fəaliyyət göstərən tərəfdaşlarımıza dəyər qazandırmağa davam edəcəyik", - SECO Aftermarket şirkətinin Xarici Satışlar Komandasının baş meneceri Yang Hun Jung bildirib.
"60 illiyimizi qeyd edərkən altı onillik ərzində qazandığımız təcrübəni necə daha da inkişaf etdirə biləcəyimizi və avtomobil sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərlə əlaqələrimizi necə gücləndirə biləcəyimizi düşünürük. Azərbaycan bu məqsədimizin mühüm hissəsidir və biz yerli şirkətlərlə birbaşa tərəfdaşlıqlar qurmaqda maraqlıyıq. Geniş məhsul çeşidimizin və keyfiyyətə sadiqliyimizin uzunmüddətli əməkdaşlıq üçün möhkəm zəmin yaratdığına inanırıq."
Yerli avtomobil sektoru şirkətləri üçün tərəfdaşlıq imkanları
SECO Aftermarket avtomobil distribyutorlarını, ehtiyat hissələri satınalan şirkətləri, avtoservisləri və sektor mütəxəssislərini məhsul çeşidi və tərəfdaşlıq imkanları ilə tanış olmağa dəvət edir. Şirkətin satışsonrası xidmət istiqaməti distribyutorlara, avtoservislərə və digər son istifadəçilərə xidmət göstərir, avtomobillərin bir neçə əsas sistemi üçün əvəzedici hissələr təklif edir.
Şirkətin məhsul portfeli avtomobil texniki xidmət və distribusiya şəbəkələrinin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün hazırlanıb. Bu portfel bizneslər üçün etibarlı performansa və səmərəli təchizata xüsusi diqqət yetirilməklə geniş komponent seçimini bir araya gətirir.
Avtomobilin əsas sistemləri üçün əvəzedici hissələr
SECO Aftermarket muftalar, əyləc bəndləri, asqı komponentləri, amortizatorlar, CV oynaqları, podşipniklər və alışdırma sistemi hissələri təklif edir. Məhsul çeşidinə avtomobillərə texniki xidmət və təmirin müxtəlif sahələrində istifadə olunan hissələr daxildir.
Şirkət satışsonrası məhsullarının istehsalı və keyfiyyət yoxlaması zamanı orijinal avadanlıq (OE) standartlarına əsaslanan keyfiyyətə nəzarət proseslərini tətbiq edir. SECO-nun məlumatına görə, bu nəzarət mexanizmləri davamlılığa və təhlükəsizliyə xüsusi diqqət yetirməklə istehsal və yoxlama proseslərinin sabit keyfiyyətini təmin etməyə xidmət edir.
Avtomobil ehtiyat hissələri sahəsində altı onillik təcrübə
1966-cı ildə yaradılmış SECO qlobal avtomobil istehsalçılarını orijinal avadanlıqla yanaşı, satışsonrası bazar üçün əvəzedici hissələrlə də təmin edib. Şirkət distribyutorlar, avtoservislər və avtomobil sektorunun digər müştəriləri üçün məhsullar hazırlayaraq 2026-cı ildə 60 illik yubileyini qeyd edir.
Orijinal avadanlıq təchizatı və əvəzedici hissələrin istehsalı sahəsində qazandığı təcrübə şirkətin hazırda Azərbaycanda qurmaq istədiyi işgüzar əlaqələr üçün əsas yaradır.
Potensial tərəfdaşlıq imkanlarını araşdırmaqda maraqlı olan avtomobil sektoru şirkətləri www.secoautomotive.co.kr ünvanında şirkətin onlayn kataloqu ilə tanış ola və ya əlavə məlumat üçün [email protected] elektron poçt ünvanına müraciət edə bilərlər.
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