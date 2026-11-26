Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов 23-26 ноября посетил Австралию для участия в очередном раунде азербайджано-австралийских политических консультаций.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в консультациях, прошедших в расширенном формате, с азербайджанской стороны также участвовали представители ЗАО "AzerGold" и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, инвестициям и продвижению экспорта при Министерстве экономики Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках консультаций делегация во главе с Эльнуром Мамедовым встретилась с представителями Департамента иностранных дел и торговли Австралии (DFAT). Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии азербайджано-австралийских отношений и перспективах их развития, укреплении политического диалога, различных направлениях двустороннего сотрудничества, а также региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес.

В ходе визита также состоялись встречи с председателем Палаты представителей Федерального парламента Австралии Милтоном Диком, сопредседателями и членами Австралийско-азербайджанской парламентской группы дружбы, а также теневым министром иностранных дел от оппозиции Тедом О'Брайеном и теневым министром по вопросам изменения климата и энергетики Дэном Техэном. Обсуждались расширение межпарламентских связей, активизация взаимных контактов и роль парламентской дипломатии в развитии двустороннего сотрудничества.

За круглым столом с участием представителей Департамента по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов Австралии (DCCEEW) и Организации научных и промышленных исследований Австралийского Союза (CSIRO) обсуждались возможности взаимовыгодного сотрудничества в сферах возобновляемой энергетики, современных технологий и горнодобывающей промышленности.

В ходе круглого стола с представителями Австралийской комиссии по торговле и инвестициям (Austrade) стороны рассмотрели перспективы расширения торгово-экономических связей между Азербайджаном и Австралией, инвестиционные возможности и пути налаживания прямых контактов между деловыми кругами двух стран. Представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, инвестициям и продвижению экспорта и ЗАО "AzerGold" выступили с презентациями.

На встрече с представителями Канберрской инновационной сети (CBRIN) азербайджанская делегация ознакомилась с опытом развития инновационной и предпринимательской экосистемы Австралийской столичной территории. Стороны обсудили взаимодействие университетов, научно-исследовательских институтов, государственных учреждений и бизнеса, преобразование инновационных идей в бизнес-проекты и стартапы, а также механизмы коммерциализации новых технологий.

В ходе визита в штат Новый Южный Уэльс Эльнур Мамедов встретился с председателем Законодательного совета штата Бенджамином Франклином. Стороны обменялись мнениями о развитии связей между Азербайджаном и Новым Южным Уэльсом, расширении межпарламентского сотрудничества и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

В регионе Иллаварра делегация посетила Инновационный кампус Университета Вуллонгонга, где ознакомилась с инновационной экосистемой вуза, механизмами коммерциализации результатов научных исследований, поддержкой стартапов и взаимодействием университета с промышленностью и государственными учреждениями.

На встречах с мэром Вуллонгонга Таней Браун, вице-канцлером и президентом Университета Вуллонгонга Максом Лу AO, а также представителями деловых кругов региона Иллаварра обсуждались развитие инновационной экосистемы региона и перспективы сотрудничества в этой сфере.