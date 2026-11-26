В Ормузском проливе, к северу от оманского порта Хасаб, два нефтяных танкера подорвались на морских минах. Инциденты произошли сегодня, в результате взрывов на судах вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

По информации ведомства, на борту одного из танкеров находилось не менее 2 миллионов баррелей сырой нефти. Из-за возникшего пожара экипаж был вынужден покинуть судно.

В КСИР утверждают, что танкеры пытались скрытно пройти через Ормузский пролив с отключенными системами GPS при поддержке американских военных истребителей. Однако после подрыва на морских минах оба судна прекратили движение.

Отметим, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана. В Вашингтоне заявили, что эти действия стали ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане. В результате конфликта морская торговля через Ормузский пролив оказалась парализована.