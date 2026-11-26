В Лянкяране загорелся жилой дом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие произошло в селе Шихакяран.

Пожар вспыхнул в одноэтажном трехкомнатном доме общей площадью 120 квадратных метров, принадлежащем Ресмие Ядулла гызы Алиевой, 1958 года рождения.

В результате пожара сгорели горючие конструкции дома и находившиеся в нем вещи.

На место происшествия были направлены две пожарные машины и личный состав. Распространение огня на соседние строения удалось предотвратить.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту проводится расследование.