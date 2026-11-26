https://news.day.az/society/1877321.html В Лянкяране загорелся жилой дом - ВИДЕО В Лянкяране загорелся жилой дом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие произошло в селе Шихакяран. Пожар вспыхнул в одноэтажном трехкомнатном доме общей площадью 120 квадратных метров, принадлежащем Ресмие Ядулла гызы Алиевой, 1958 года рождения.
В Лянкяране загорелся жилой дом - ВИДЕО
В Лянкяране загорелся жилой дом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие произошло в селе Шихакяран.
Пожар вспыхнул в одноэтажном трехкомнатном доме общей площадью 120 квадратных метров, принадлежащем Ресмие Ядулла гызы Алиевой, 1958 года рождения.
В результате пожара сгорели горючие конструкции дома и находившиеся в нем вещи.
На место происшествия были направлены две пожарные машины и личный состав. Распространение огня на соседние строения удалось предотвратить.
В результате происшествия никто не пострадал.
По факту проводится расследование.
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