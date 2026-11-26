На снимках Марса заметили светлые валуны, которые образуют длинные изогнутые ряды, напоминающие отпечаток пальца. Узор находится на равнине Дедалия в вулканической области Фарсида.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его запечатлела камера HiRISE на борту орбитального аппарата НАСА Mars Reconnaissance Orbiter.

Изображение охватывает участок примерно пять на 15 километров. На более ранних снимках этот район выглядел сравнительно ровным. При большем разрешении выяснилось, что по поверхности тянутся полосы, отделенные друг от друга на 5-10 метров. Линии изгибаются и местами огибают кратеры и другие неровности. Участок находится на высоте около 5,5 километра относительно принятого на Марсе уровня отсчета. Так описал этот рельеф специалист Геологической службы США Пол Гейсслер в публикации команды HiRISE.

На Земле камни тоже могут выстраиваться в полосы, круги и многоугольники. В холодных районах повторяющееся замерзание и оттаивание грунта иногда отделяет крупные обломки от мелких. Перераспределять камни способна и вибрация. При встряхивании смеси частицы разного размера движутся по-разному: крупные могут оказаться наверху, а мелкие проваливаются в промежутки между ними.

Происхождение марсианских рядов остается открытым. Ровные промежутки и то, как линии огибают препятствия, дают исследователям признаки, по которым можно сравнить возможные объяснения. Чтобы понять, какую роль сыграли свойства грунта, температурные изменения или колебания поверхности, нужны дополнительные наблюдения.