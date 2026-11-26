В Загатальском районе продолжаются поиски 80-летнего Халила Мустафаева, 1946 года рождения, который, предположительно, пропал в лесном массиве села Кебелоба.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), поисковые работы ведутся совместно спасателями Службы спасения особого риска и сотрудниками полиции. Поисковые группы обследуют территории, где мужчина мог пропасть без вести.

К операции также привлечены специально обученные поисковые собаки МЧС.