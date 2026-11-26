https://news.day.az/society/1877332.html В Загатале продолжаются поиски пропавшего жителя - ВИДЕО В Загатальском районе продолжаются поиски 80-летнего Халила Мустафаева, 1946 года рождения, который, предположительно, пропал в лесном массиве села Кебелоба. Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), поисковые работы ведутся совместно спасателями Службы спасения особого риска и сотрудниками полиции.
В Загатале продолжаются поиски пропавшего жителя - ВИДЕО
В Загатальском районе продолжаются поиски 80-летнего Халила Мустафаева, 1946 года рождения, который, предположительно, пропал в лесном массиве села Кебелоба.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), поисковые работы ведутся совместно спасателями Службы спасения особого риска и сотрудниками полиции. Поисковые группы обследуют территории, где мужчина мог пропасть без вести.
К операции также привлечены специально обученные поисковые собаки МЧС.
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