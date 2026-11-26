https://news.day.az/politics/1877335.html Азербайджан выразил соболезнования Египту Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Египту в связи с пожаром, вспыхнувшим после аварии грузового автомобиля, перевозившего топливо, в провинции Гиза. Как передает Day.Az, заявление опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети X.
Азербайджан выразил соболезнования Египту
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Египту в связи с пожаром, вспыхнувшим после аварии грузового автомобиля, перевозившего топливо, в провинции Гиза.
Как передает Day.Az, заявление опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети X.
В МИД выразили искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Египта, а также пожелали пострадавшим скорейшего и полного выздоровления.
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