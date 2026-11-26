Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Египту в связи с пожаром, вспыхнувшим после аварии грузового автомобиля, перевозившего топливо, в провинции Гиза.

Как передает Day.Az, заявление опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети X.

В МИД выразили искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Египта, а также пожелали пострадавшим скорейшего и полного выздоровления.