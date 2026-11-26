Азербайджан и Германия укрепляют партнерство в сфере логистики
Ассоциация экспедиторов Азербайджана (Freight Forwarding Association of Azerbaijan, FFAA) и Федеральный союз логистики Германии (Bundesvereinigung Logistik, BVL) подписали меморандум о взаимопонимании.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, церемония подписания состоялась 26 ноября в рамках Всемирного форума по случаю Дня устойчивого транспорта (World Sustainable Transport Day Forum), проходящего в Баку.
Документ подписали председатель FFAA Камран Габибов и председатель BVL Стефан Мирко Новак.
Меморандум подписан при поддержке Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Azerbaijan) и Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).
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