Ассоциация экспедиторов Азербайджана (Freight Forwarding Association of Azerbaijan, FFAA) и Федеральный союз логистики Германии (Bundesvereinigung Logistik, BVL) подписали меморандум о взаимопонимании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, церемония подписания состоялась 26 ноября в рамках Всемирного форума по случаю Дня устойчивого транспорта (World Sustainable Transport Day Forum), проходящего в Баку.

Документ подписали председатель FFAA Камран Габибов и председатель BVL Стефан Мирко Новак.

Меморандум подписан при поддержке Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Azerbaijan) и Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

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