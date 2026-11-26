26 ноября SOCAR и компания Schneider Electric подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в SOCAR.

Документ подписали вице-президент SOCAR Фуад Мусаев и президент кластера, главный исполнительный директор Schneider Electric по Турции и Центральной Азии Мехмет Озалп.

Меморандум предусматривает расширение партнерства в энергетическом секторе, в частности в сферах электрораспределительной инфраструктуры, промышленной автоматизации, цифровизации и энергоэффективности. Стороны планируют модернизировать системы электроснабжения и автоматизации на объектах SOCAR, внедрять цифровые решения для оптимизации энергопотребления и работы оборудования, а также оценивать возможности реализации пилотных проектов на отдельных объектах.

Кроме того, сотрудничество будет охватывать реализацию совместных проектов, техническое обслуживание и обмен опытом, изучение возможностей локального производства продукции, а также работу по достижению целей устойчивого развития и нулевых выбросов.