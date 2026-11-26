Количество травмированных футболистов английского "Манчестер Юнайтед" продолжает расти.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против португальского "Спортинга" (2:2) повреждение получил Амад Диалло.

Ивуарийский футболист был заменен во втором тайме. Его участие в матче чемпионата Англии против "Брентфорда", который состоится 29 ноября, остается под вопросом.

Маркус Рэшфорд, получивший травму бедра в октябрьском матче против мадридского "Атлетико", уже приступил к занятиям в тренажерном зале. Его возвращение на поле ожидается в декабре.

В том же месяце может вернуться в строй Карлос Балеба, который сначала получил повреждение голеностопа, а затем травмировал заднюю поверхность бедра в матче с "Ромой".

Беньямин Шешко впервые выбыл из строя в мае. После восстановления словенский нападающий столкнулся с проблемами с икроножной мышцей и не выходил на поле с сентябрьской встречи с "Брайтоном". Его возвращение ожидается в январе 2027 года.

Дольше остальных предстоит восстанавливаться Мануэлю Угарте. Уругвайский полузащитник не играл после чемпионата мира, перенес операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки колена и в лучшем случае вернется на поле в мае 2027 года.

На фоне кадровых проблем главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино по-прежнему не может одержать первую победу во главе команды.