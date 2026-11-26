В январе-октябре текущего года из Азербайджана в Армению было экспортировано продукции на 23,699 миллиона долларов.

Как передает Day.Az, такие данные приводит Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

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