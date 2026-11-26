https://news.day.az/society/1877348.html В Хырдалане и Масазыре временно не будет газа 27 ноября в ряде районов Хырдалана и поселка Масазыр Абшеронского района временно приостановят подачу газа. Как передает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", ограничения затронут территорию "Кенд Хырдалан" и жилой массив Джантепе.
В Хырдалане и Масазыре временно не будет газа
27 ноября в ряде районов Хырдалана и поселка Масазыр Абшеронского района временно приостановят подачу газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз", ограничения затронут территорию "Кенд Хырдалан" и жилой массив Джантепе.
Отмечается, что временное отключение связано с ремонтно-монтажными работами, которые проведет Управление "Газ Экспорт" SOCAR.
Газоснабжение будет приостановлено 27 ноября с 09:00 и возобновится после завершения работ.
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