Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о росте влияния правых и националистических сил в Европе, возможных изменениях в политике Евросоюза и их последствиях.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Испания, Франция, Польша и Италия идут к урнам одна за другой. Европейцы доверяют ЕС больше, чем когда-либо с 1983 года, а националисты больше не зовут к выходу. Им нужен сам Евросоюз - только пустой.

2 октября 2026 года испанский Конгресс депутатов дважды провалил жилищные декреты правительства Педро Санчеса: первый - 178 голосами против 172, второй - 184 против 166. Через три дня премьер, правящий страной с 2018 года, вышел в телеэфир и назначил досрочные выборы на 29 ноября. "Нам нужно обновить поддержку людей", - сказал он 5 октября. Для Испании это шестые парламентские выборы за одиннадцать лет. Европа услышит в них стартовый выстрел.

Следом, 18 апреля 2027 года, первый тур президентских выборов проведет Франция, где фаворитом без всяких оговорок считается Марин Ле Пен. Позже голосуют Польша и Италия. Между ними парламентские кампании в Эстонии, Финляндии, Греции и Словакии плюс земельные выборы в Германии. Четыре из пяти крупнейших государств Евросоюза по населению и экономике сменят или подтвердят власть за тринадцать месяцев. Плотность редкая даже для Европы, привыкшей жить от выборов до выборов.

Главная интрига спрятана в парадоксе. Евросоюз никогда не был так популярен у собственных граждан, а партии, которые хотят превратить его в рыхлую ассоциацию суверенных государств, никогда не стояли так близко к власти в его ключевых столицах. Обе линии растут одновременно. Ниже я попробую объяснить, почему они не противоречат друг другу.

Зеркало 1998 года разбито

Осенью 1998 года Европа выглядела как учебник по победившему центризму. Британией правил Тони Блэр, Францией - премьер Лионель Жоспен, в Германии только что избрали канцлером Герхарда Шредера, а в октябре правительство Италии возглавил Массимо Д'Алема. В ЕС было 15 членов, и левоцентристы правили - одни или в коалициях - в тринадцати из них. За океаном Билл Клинтон продавал миру тот же "третий путь" между рынком и социализмом. Экономика росла, восточное расширение набирало ход. Казалось, история работает на Брюссель.

Прошло меньше трех десятилетий. Политический маятник снова качнулся почти в одну сторону, только теперь инерция принадлежит националистической правой. За столом Европейского совета, где сидят 27 глав государств и правительств, по подсчетам наблюдателей, осталось всего трое левоцентристов.

Почти каждый четвертый европейский избиратель сегодня голосует за крайне правых. С середины 1990-х эта доля выросла почти впятеро.

Мадрид: Vox в шаге от власти впервые после Франко

Испанская кампания идет вокруг квартирного вопроса, но решается вопрос куда более крупный. Если блок Народной партии (PP) Альберто Нуньеса Фейхоо и ультраправой Vox Сантьяго Абаскаля получит большинство, крайне правая партия войдет в центральную власть впервые с момента возвращения страны к демократии после смерти Франко в 1975 году.

Цифры почти единодушны. Частные социологи в ноябре давали связке PP и Vox от 188 до 205 мандатов при пороге абсолютного большинства в 176. На выборах июля 2023 года две партии вместе взяли 170 мест, причем у Vox было всего 33. Теперь ей прочат от 55 до 72 депутатов при рейтинге 17-20 процентов. Социалистам независимые замеры оставляют 104-122 кресла.

На этом фоне особняком стоит государственный Центр социологических исследований (CIS). Его последний прогноз дает социалистам 134-143 мандата, а правому блоку лишь 155-171, то есть сохраняет Санчесу шанс удержаться с широкой левой коалицией. Расхождение в 20-30 мест слишком велико, чтобы списать его на погрешность. CIS много лет возглавляет бывший член руководства PSOE, и его оценки системно выше для правящей партии. Я бы считал этот прогноз скорее инструментом мобилизации, чем измерением.

Здесь необходима честная оговорка. Партия Фейхоо входит в Европейскую народную партию, ту самую семью, к которой принадлежат Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц. Правительство PP не станет копией Будапешта образца 2018 года. Опасность в другом: кабинет, живущий на голосах Vox, будет вынужден платить за каждую лояльность уступками по миграции и климату. Vox же в Европарламенте сидит в одной фракции "Патриоты за Европу" с Национальным объединением Ле Пен. На митинге партии в Мадриде прошлой весной главный транспарант гласил: "Важна только Испания".

18 апреля 2027 года: день, когда Брюссель может потерять Париж

Испания задаст тон. Франция решит исход.

Ле Пен баллотируется в четвертый раз. Кампанию она открыла 25 октября 2026 года на съезде партии в Орлеане, и с тех пор ее цифры только крепнут. Ноябрьский опрос дает ей 34-36 процентов в первом туре в зависимости от состава кандидатов, вдвое больше, чем у занимающего второе место Жан-Люка Меланшона (18-19 процентов). Во всех протестированных парах второго тура она побеждает: от 58 процентов против бывшего премьера Эдуара Филиппа до 68 против Меланшона. Традиционный центр расколот так, что борется лишь за право проиграть ей в финале.

Над кампанией висит судебный дамоклов меч. 7 июля 2026 года Парижский апелляционный суд подтвердил приговор Ле Пен по делу о фиктивных помощниках евродепутатов, но смягчил наказание: 45 месяцев запрета занимать выборные должности, из них 30 условно. Кандидатка подала кассационную жалобу, которая приостанавливает исполнение приговора, и на следующий день Кассационный суд пообещал вынести решение "не позднее начала апреля 2027 года". Другими словами, высшая инстанция может заговорить за две недели до первого тура. На этот случай у партии есть запасной вариант в лице 31-летнего председателя Жордана Барделлы, который в опросах выглядит не слабее патронессы.

Программа Ле Пен ставит ее на прямой курс столкновения с Брюсселем. По имеющимся данным, она предполагает урезать французский взнос в бюджет ЕС примерно на 11 млрд евро, вынести на конституционный референдум принцип верховенства французского права над европейским и отступить от ряда правил единого рынка в пользу "национального предпочтения". 14 октября Национальное собрание утвердило взнос Франции в европейский бюджет на 2027 год в размере 30,9 млрд евро и отвергло поправку партии Ле Пен об одностороннем сокращении. Пока правые в парламенте в меньшинстве, это работает. Президента такой арифметикой не остановишь.

Масштаб угрозы нельзя мерить по Виктору Орбану. Венгрия с ее 9,6 миллиона жителей составляет около двух процентов населения ЕС и остается чистым получателем его денег. Франция - страна-основательница, вторая экономика союза, единственная его ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН, на нее приходится около 15 процентов населения Евросоюза. Президент Ле Пен получила бы рычаги, о которых Орбан мог только мечтать, и, по оценке аналитиков одной из ведущих консалтинговых компаний, куда больше возможностей подорвать наднациональную правовую архитектуру союза.

У Франции, кстати, уже есть опыт остановки европейского проекта. В 1965 году Шарль де Голль на полгода отозвал своих министров из Совета ЕЭС, и кризис "пустого кресла" закончился в январе 1966 года Люксембургским компромиссом, фактически закрепившим право вето на десятилетия. 29 мая 2005 года 54,7 процента французов отвергли проект европейской конституции и похоронили его для всего континента. Париж умеет говорить Европе "нет", и Европа после этого всякий раз становилась другой.

Мелони и генерал: угроза справа от самой правой

Джорджа Мелони, чьи "Братья Италии" выросли из неофашистского Итальянского социального движения, четыре года удивляла Брюссель сдержанностью. У этой дисциплины две причины. Первая - изоляция: за столом Евросовета ей приходилось договариваться с Эммануэлем Макроном, Санчесом и Дональдом Туском. Вторая - деньги: Италия получила крупнейший пакет из фонда восстановления после пандемии, почти 200 млрд евро, и программа завершается в 2026 году.

Обе причины слабеют одновременно. Деньги заканчиваются, а слева от нее за столом может оказаться Ле Пен, справа - кабинет, зависящий от Vox, напротив - польские правые. Дома же у Мелони впервые появился конкурент, заходящий с фланга, который она считала своим.

Роберто Ванначчи, отставной генерал-десантник, прошедший в Европарламент в 2024 году по спискам Лиги Маттео Сальвини, в феврале 2026 года хлопнул дверью и основал партию "Национальное будущее". Учредительный съезд прошел в Риме 13-14 июня, и уже через несколько дней партия обошла Лигу в опросах. Летом ей давали от 5 до 7 процентов, а сам Ванначчи заявил о 100 тысячах членов за три месяца. Его формула лишена полутонов: "Италия должна быть для итальянцев, и мне не стыдно это говорить". Выбор, по его версии, прост - либо с ним, либо с фон дер Ляйен, Марио Драги, транснациональными корпорациями и глобализмом.

Под этим давлением правительство Мелони ужесточило миграционный курс, приняло законы против насильственных протестов и расширило правовую защиту полиции. К осени рейтинг "Национального будущего" немного просел, но партии и не нужно побеждать. Ей достаточно отнять у правой коалиции два-три решающих процента на выборах, которые должны пройти до конца 2027 года, или стать ценой ее большинства.

Польша: правые разбежались по четырем квартирам и все равно почти взяли большинство

Польский случай выглядит обнадеживающим, пока не сложишь цифры. Партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского после победы своего кандидата Кароля Навроцкого на президентских выборах 2025 года ждала триумфа, а получила распад. По одной из оценок, ее рейтинг упал примерно с 32 процентов в сентябре 2025 года до 20 процентов в августе 2026-го. Бывший премьер Матеуш Моравецкий увел часть партии в собственный проект "Развитие плюс".

Теперь посмотрите на один из опросов этого года. Гражданская коалиция Туска - 28,5 процента. PiS - 15,9. "Конфедерация" - 13,5. Ультранационалистическая "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна - 12,3. "Развитие плюс" - 7,5. Четыре правые силы вместе дают больше 49 процентов. Раскол лишь поменял упаковку, а объем рынка остался прежним.

Туск между тем правит при президенте, который накладывает вето на его законы. Его коалиционные партнеры слабеют, и вопрос "с кем коалиция?" в Варшаве задают уже открыто. Если правые сумеют договориться после выборов 2027 года, Польша вернется в лагерь, из которого вышла в 2023-м, только злее и разнороднее.

Парадокс 74 процентов

Весенний "Евробарометр" 2026 года зафиксировал рекорд: 74 процента граждан считают, что их страна выиграла от членства в ЕС. Выше показателя не было с тех пор, как вопрос впервые задали в 1983 году. Поддержка общей обороны поднялась до 81 процента. Негативно к США относятся уже 74 процента европейцев, на 14 пунктов больше прежнего, к России - 83 процента.

Противоречия здесь нет. Брексит стал наглядным пособием, и националисты выучили его лучше всех. Партия Ле Пен давно отказалась от лозунга выхода из евро, Vox не требует "Спэксита", польские правые не зовут прочь из союза, который ежегодно переводит Варшаве десятки миллиардов. Стратегия сменилась с бегства на захват. Цель - "Европа наций", в которой общие институты остаются, а их полномочия возвращаются столицам.

Двигатели этого сдвига прозаичны. Вялый рост, стареющее население, перегруженные бюджеты и стоимость жизни, которую 36 процентов европейцев называют главной проблемой своей страны. В Испании это квартиры, во Франции - покупательная способность, в Италии - зарплаты, застывшие на уровне конца прошлого века, в Германии - энергия и деиндустриализация востока. Традиционные "партии для всех" не смогли ответить, и избиратель ушел к тем, кто предложил понятного виновника: мигрантов, "зеленую" повестку, помощь Украине, глобальные элиты, Брюссель.

Решающим фактором стала нормализация. Правоцентристы одну за другой разбирают "противопожарные стены", когда-то отделявшие их от радикалов. В Европарламенте Европейская народная партия все чаще собирает большинство с группами правее себя, чтобы откатить части "зеленого курса" и ужесточить миграционные правила. Снаружи процесс подогревают два очень разных союзника. Российская дезинформация работает по старым лекалам. Новое здесь - открытая поддержка "патриотов" из Белого дома: после земельных выборов в Германии Дональд Трамп выложил в своей соцсети скриншот с результатами, а спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев перепостил его, назвав итог "исторической победой".

Контрволна, которая ничего не доказала

Сторонники оптимистичного прочтения укажут на минувший год. 12 апреля 2026 года Венгрия похоронила 16-летнее правление Орбана: партия Петера Мадьяра "Тиса" получила 141 из 199 мест, конституционное большинство, при рекордной явке около 79 процентов. "Результат болезненный для нас, но ясный", - признал Орбан в ночь выборов в Будапеште. В Нидерландах на выборах 29 октября 2025 года Партия свободы Герта Вилдерса потеряла почти треть мандатов, опустившись с 37 до 26. 13 сентября 2026 года "Шведские демократы" впервые за 16 лет в парламенте потеряли голоса - 17,5 процента, минус три пункта, падение в 285 из 290 муниципалитетов, - а левый блок Магдалены Андерссон выиграл со счетом 176 на 173.

Я бы не торопился с выводами. Орбан проиграл как износившаяся власть, а не как идеология: Мадьяр - выходец из Фидес, его "Тиса" входит в ЕНП, а в кампании он подчеркнуто не просил поддержки у Брюсселя. Шведские демократы четыре года поддерживали правительство и расплатились за ответственность без власти. Голландец Вилдерс сам обрушил кабинет, в котором доминировал.

Зато 6 сентября 2026 года в Саксонии-Анхальт "Альтернатива для Германии" взяла 43,8 процента, более чем удвоив результат 2021 года, и получила 39 из 83 мест, всего на три меньше абсолютного большинства. ХДС Мерца, правившая землей 24 года, упала с 37 до 17 процентов. Явка 77,8 процента стала рекордной с момента объединения. "Кто-то говорит, что это черный день для Саксонии-Анхальт. Я говорю, что это демократия", - заявил в Магдебурге лидер списка Ульрих Зигмунд. Остальные партии заранее исключили коалицию с АдГ, но собрать устойчивое большинство без нее оказалось почти невозможно. Канцлер, обещавший вдвое сократить электорат "Альтернативы", получил обратный результат в земле, где его партия была хозяйкой с 2002 года. Прогнозы на федеральные выборы 2029 года уже всерьез допускают первое место АдГ. Германия, служившая противовесом всем европейским бурям, сама стала их эпицентром.

Контрволна доказывает лишь одно: крайне правые проигрывают, когда успевают надоесть у власти. До власти в Париже, Мадриде и Варшаве им еще только предстоит дойти.

Арифметика паралича: 35 процентов, которые останавливают Европу

Теперь главное. Захватить ЕС евроскептикам не нужно, им достаточно его заблокировать.

Посмотрите на нынешний стол Европейского совета. Чехией с декабря 2025 года снова правит Андрей Бабиш. Словакией - Роберт Фицо. Словения 22 мая 2026 года в четвертый раз утвердила премьером Янеза Яншу, давнего союзника Орбана. В Румынии с 5 мая нет полноценного правительства: социал-демократы вместе с ультраправым "Альянсом за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона свалили кабинет Илие Болояна, 30 сентября парламент отверг проевропейского кандидата Зигфрида Мурешана, а рейтинг AUR, по ряду опросов, приближается к 40 процентам. Добавьте к этому Мелони.

Для блокирующего меньшинства при голосовании квалифицированным большинством нужны минимум четыре государства, где живет больше 35 процентов населения ЕС. Посчитаем по округленным долям населения. Франция дает около 15,2 процента, Италия - 13,1, Польша - 8,1, Чехия - 2,4, Словакия - 1,2. Итого примерно 40 процентов, то есть блокирующее меньшинство уже без Испании. Если к ним прибавится Мадрид под влиянием Vox с его 10,8 процента, лагерь перевалит за половину населения союза. Без Рима же и Мадрида остаются около 27 процентов, и блокировки нет. Вот почему Мелони и будущий испанский премьер станут самыми востребованными собеседниками Европы: от них зависит, будет ли у евроскептиков вето.

Там, где требуется единогласие, хватит одного голоса. Речь идет о семилетнем бюджете, общей внешней политике, продлении санкций каждые шесть месяцев, расширении и изменении договоров. Статья 7, позволяющая наказывать за нарушение верховенства права, тоже работает лишь при единогласии всех, кроме обвиняемого. В 2017-2023 годах Польша и Венгрия прикрывали друг друга, и механизм превратился в декорацию. Осенью 2020 года те же две страны заблокировали бюджет и фонд восстановления общим объемом около 1,8 трлн евро из-за условий о верховенстве права и отступили лишь в декабре после компромисса.

Сдерживать двух нарушителей Брюссель научился. Треть стола он сдерживать не умеет. Последний раз Евросоюз всерьез пытался изолировать правых популистов в феврале 2000 года, когда 14 партнеров заморозили двусторонние контакты с Австрией из-за прихода в правительство Партии свободы Йорга Хайдера. Санкции сняли уже в сентябре, тихо и с потерей лица. Сегодня повторить этот опыт невозможно хотя бы потому, что изолировать пришлось бы основателя союза.

Украина - первая в очереди

Если блокирующий лагерь сложится, первой жертвой почти наверняка станет Киев. Механизм уже виден.

В декабре 2025 года лидеры ЕС согласовали кредит Украине на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Добиться этого удалось только ценой исключения: Чехия, Венгрия и Словакия получили право не участвовать, и кредит оформили через механизм усиленного сотрудничества, который Европарламент утвердил 11 февраля 2026 года. На 2027 год у Киева, по оценкам, образуется новая дыра примерно в 70 млрд евро.

9 ноября Мерц, по имеющимся данным, предупредил председателя Евросовета Антониу Кошту в письме, что Германия не поддержит бюджет на 2028-2034 годы, если все страны не согласятся закрыть украинский дефицит. Днем позже, 10 ноября, он повторил публично: "Многолетний финансовый план должен быть готов к будущему, а это значит, что мы не дрогнем в финансовой поддержке Украины". Проект бюджета, представленный Еврокомиссией 16 июля 2025 года, оценивается почти в 2 трлн евро, или 1,26 процента валового национального дохода союза, и включает украинский резерв размером до 100 млрд евро. Утверждать его придется единогласно, а переговоры придутся ровно на французскую и польскую кампании.

Расчет Мерца понятен: связать Украину с бюджетом, пока за столом нет Ле Пен. Слабость расчета тоже очевидна. Бюджет без единогласия не принимается, и любой новый президент Франции получит в руки готовый рычаг шантажа. Национальное объединение заодно выступает против оборонных программ ЕС вроде EDIP и плана ReArm Europe. Европа, которая только начала собирать общую оборону, рискует остановиться на полпути.

Кому выгоден европейский паралич

Первым выгодоприобретателем станет Москва. Кремлю не нужен ни распад ЕС, ни дружественные правительства во всех столицах: ему достаточно, чтобы каждое продление санкций превращалось в торг, а каждый транш Киеву - в многомесячную осаду. Двух-трех голосов за столом хватает, чтобы сделать европейскую поддержку Украины непредсказуемой, а непредсказуемая поддержка на войне стоит немногим больше отсутствующей.

Вашингтон Трампа выигрывает иначе. Расколотой Европой проще управлять поодиночке, договариваясь о пошлинах и газе напрямую со столицами, а не с Еврокомиссией, которая ведет торговые переговоры от имени 27 стран. Неслучайно американская администрация не скрывает симпатий к "патриотам", а европейцы отвечают ей рекордной неприязнью из "Евробарометра".

Проигравших больше, и среди них есть неожиданные. Еврокомиссия теряет главный ресурс, право говорить от имени союза. Малые государства теряют защиту: в Европе наций голос Эстонии или Словении весит ровно столько, сколько ее армия и экономика. Парадоксально, но проигрывают и сами избиратели националистов на востоке союза. Польша и Румыния остаются крупными получателями средств сплочения, и урезанный бюджет, за который выступает Ле Пен, ударит в первую очередь по ним.

Что видно из Баку

Для Южного Кавказа европейский суперцикл - не абстракция. 18 июля 2022 года Еврокомиссия и Азербайджан подписали меморандум о стратегическом партнерстве в энергетике с целью довести поставки газа в ЕС как минимум до 20 млрд кубометров в год к 2027 году. Тот самый 2027 год, на который приходится развязка европейского политического цикла.

В 2025 году Азербайджан экспортировал 25,2 млрд кубометров газа, из них 12,8 млрд ушли в Европу. Крупнейшим покупателем осталась Италия с 9,5 млрд кубометров, около 16 процентов ее газового рынка. На Италию приходится 46,7 процента всего азербайджанского экспорта. Для Рима Баку - один из столпов энергетической безопасности после разрыва с российским газом, и это понимает любое итальянское правительство, будь оно правым или левым.

Европа наций по определению транзакционнее Европы ценностей. Она меньше склонна к идеологическим резолюциям, которыми Европарламент годами обстреливал Азербайджан, и больше - к двусторонним сделкам по газу, электрокабелю через Черное море и транзитным коридорам. В этом смысле ослабление наднациональной надстройки объективно сокращает пространство для политизированного давления на Баку.

Иллюзий при этом быть не должно. 25 ноября 2020 года французский Сенат 305 голосами против одного принял резолюцию с призывом признать сепаратистское образование в Карабахе. Голосовали все - от левых до правых. Армянское лобби во Франции работает надпартийно, и президент Ле Пен вряд ли окажется для Баку удобнее президента Макрона. Выигрыш Азербайджана лежит в другом: в Европе, где решения принимаются в столицах, у страны с газом и предсказуемой политикой будет больше собеседников и меньше посредников.

Прогноз вместо заключения

Распадется ли Евросоюз? Нет. Механизм, переживший пустое кресло де Голля, французское "нет" 2005 года, долговой кризис еврозоны и Брексит, слишком прочен, чтобы рухнуть от одной волны выборов, и угроза ему не немедленная и не экзистенциальная. Опасность в ином. Союз, который не сможет принять бюджет, продлить санкции, финансировать Украину и строить общую оборону, формально останется на месте, но постепенно утратит значение.

Мои прогнозы, которые можно будет проверить. 29 ноября 2026 года блок PP и Vox получит абсолютное большинство в Конгрессе, а Vox побьет собственный рекорд ноября 2019 года в 52 мандата. Европейский совет не утвердит бюджет на 2028-2034 годы до второго тура французских выборов 2 мая 2027 года: никто в Брюсселе не захочет подписывать семилетний документ, не зная, кто будет сидеть в Елисейском дворце. Если Ле Пен победит, до конца 2027 года Париж заблокирует как минимум одно решение ЕС о финансировании Украины.

Один вопрос останется без ответа до самого апреля. Что сделает Кассационный суд, если его решение придется на последние дни кампании, и какой приговор вынесут после этого избиратели?

31 декабря 1999 года толпы встречали новое тысячелетие у Бранденбургских ворот. Пятнадцать членов Евросоюза готовились принять в свой круг десяток новых, а слово "суверенитет" в Брюсселе звучало как анахронизм. Через 27 лет в календаре Европы стоят две даты, разделенные примерно двумя неделями: решение Кассационного суда по делу Ле Пен "не позднее начала апреля" и первый тур выборов 18 апреля. Где-то между ними и решится, с кем Евросоюз будет пытаться договориться о собственном будущем.