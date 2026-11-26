В день матча "Сабах" - "Барселона" станция Бакинского метрополитена "Кёроглу" обслужила 70 570 пассажиров, что стало самым высоким показателем с начала текущего года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Согласно информации метрополитена, на линии M1, режим работы которой был продлен, в течение часа после полуночи было перевезено 13 749 пассажиров. В связи с увеличением пассажиропотока на линию оперативно вывели резервные поезда.

На станциях метро "28 Мая" и "Гянджлик" в общей сложности было зарегистрировано более 62 тысяч поездок.

Отметим, что матч V тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами "Сабах" и "Барселона", прошедший на Бакинском олимпийском стадионе, завершился победой гостей со счетом 4:1.