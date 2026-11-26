Премьер-министр Азербайджана Али Асадов обсудил с генеральным прокурором Словакии Марошем Жилинкой развитие сотрудничества между двумя странами и укрепление связей между органами прокуратуры.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

Отмечается, что в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Словакией, основанных на стратегическом партнерстве. Было подчеркнуто, что существует значительный потенциал для дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям.

Была высоко оценена динамика связей между органами прокуратуры двух стран, а также рассмотрены возможности укрепления сотрудничества в этой сфере. В этой связи было отмечено значение программы сотрудничества между генеральными прокуратурами Азербайджана и Словакии, подписанной в тот же день.

Во встрече также принял участие генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.