Международная федерация футбола (ФИФА) стала жертвой киберпреступников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист телеканала Sky Sports Роб Харрис.

По информации источника, в результате атаки был осуществлен доступ к ограниченному набору личной и деловой информации.

Как сообщил Харрис, хакеры не смогли получить доступ к данным по несостоявшемуся проекту FIFA Forward Enterprise (FFE), однако из систем организации была получена информация о персональных данных.

В июле стало известно, что президент ФИФА Джанни Инфантино хотел создать компанию, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации. По его мнению, создание FFE повысило бы прибыль ассоциаций - членов ФИФА и поспособствовало бы развитию футбола во всем мире. В Международной федерации футбола заявили, что данная схема могла привлечь $4,2 млрд. Инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями. Ряд федераций призвали к изменениям в системе управления ФИФА.

На заседании совета ФИФА 16 октября Инфантино принес извинения за свой план по продаже прав на проведение чемпионата мира, но не смог дать исчерпывающих объяснений, как было разработано это предложение.