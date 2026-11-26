Осень своей нежной кистью нанесла пестрые узоры на улицы Баку. Окрасив зелень деревьев в золотой, желтый, оранжевый и коричневый цвета, это время года придало облику столицы особую красоту, а ее душе - немного грусти и, в то же время, романтики.

Опавшие листья, усыпавшие улицы, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь ветви деревьев, легкое дуновение осеннего ветерка... Когда идешь по улицам, паркам и аллеям города, шуршащие под ногами листья поют неповторимую песню осени.

Золотой наряд деревьев, желтые листья, опустившиеся на скамейки, дарят повседневному облику столицы особое настроение. С одной стороны бесконечные заботы и суета города, с другой - созданное природой спокойствие и гармония красок...

Осень в Баку - это не просто смена времен года, но и раскрытие иной красоты города. Каждый лист - это цвет, каждая улица - пейзаж, а каждое мгновение - кадр, оставляющий след в памяти. Словно природа перед приходом зимы в последний раз наряжает Баку в его самое прекрасное одеяние.

Day.Az представляет снятые АЗЕРТАДЖ фотографии, запечатлевшие осенние пейзажи столицы.