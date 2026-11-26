Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил, что пестит Азербайджан в начале декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в беседе с журналистами перед зданием Правительства.

"Да, визит состоится в начале декабря, и это будет не Баку. Предполагаю, что либо Гянджа, либо какой-нибудь другой город, но не Баку", - сказал он.