https://news.day.az/politics/1877360.html Симонян раскрыл подробности предстоящего визита в Азербайджан Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил, что пестит Азербайджан в начале декабря. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в беседе с журналистами перед зданием Правительства. !Да, визит состоится в начале декабря, и это будет не Баку.
Симонян раскрыл подробности предстоящего визита в Азербайджан
Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил, что пестит Азербайджан в начале декабря.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в беседе с журналистами перед зданием Правительства.
"Да, визит состоится в начале декабря, и это будет не Баку. Предполагаю, что либо Гянджа, либо какой-нибудь другой город, но не Баку", - сказал он.
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