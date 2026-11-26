В Баку произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По информации ведомства, на горячую линию "112" поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме, расположенном по адресу: Баку, Хатаинский район, улица Ильгара Зульфугарова, 89.

В связи с происшествием к месту пожара были незамедлительно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Бакинского регионального центра.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже девятиэтажного здания.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных огонь удалось быстро потушить, не допустив его распространения.

В результате пожара на площади 10 кв. м выгорели горючие конструкции кухни трехкомнатной квартиры общей площадью 81 кв. м.

Остальные комнаты квартиры и соседние квартиры были защищены от огня.

Пострадавших нет.