В декабре 2026 года жители Азербайджана, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать в общей сложности 10 дней.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в декабре будет 9 выходных дней, в том числе 5 суббот и 4 воскресенья.

Кроме того, 31 декабря в Азербайджане отмечается День солидарности азербайджанцев мира. Эта дата также является нерабочим днем.

Таким образом, в декабре для работников с пятидневной рабочей неделей предусмотрено в общей сложности 10 нерабочих дней.

Отметим, что 1 и 2 января являются нерабочими днями в связи с празднованием Нового года. Поскольку 2 января приходится на субботу, при пятидневной рабочей неделе 4 января также будет выходным днем.

В результате жители Азербайджана будут отдыхать пять дней подряд - с 31 декабря 2026 года по 4 января 2027 года включительно.