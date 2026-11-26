Федеральный союз логистики Германии (BVL) планирует провести в следующем году в Баку первый Азербайджано-германский форум по транспортной логистике.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил в четверг председатель BVL Стефан Мирко Новак на полях Форума Всемирного дня устойчивого транспорта 2026 года, проходящего в Баку.

По его словам, организация совместных мероприятий станет одним из основных направлений сотрудничества BVL с азербайджанскими партнерами в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании.

В следующем году мы хотим провести здесь, в Баку, первый Азербайджано-германский форум по транспортной логистике, как это было сделано нами в мае в Алматы. Это будет площадка для установления контактов и налаживания деловых связей, после чего мы сможем переходить к дальнейшим шагам", - сказал он.

Стефан Мирко Новак добавил, что сотрудничество также предусматривает проведение образовательных программ, мастер-классов и других мероприятий.

По его словам, BVL располагает собственной школой логистики в Бремене, на базе которой могут быть организованы образовательные мероприятия для азербайджанских специалистов.

Новак подчеркнул, что меморандум создает основу для взаимодействия между организациями, позволяя им совместно проводить мероприятия и развивать профессиональные контакты.