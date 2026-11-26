Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Стороны обсудили развитие торгово-инвестиционных связей, а также перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило Министерство экономики Азербайджана.

В ходе встречи были рассмотрены возможности расширения экономического сотрудничества, предусмотренные Совместной декларацией о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Литвой. Отмечено, что документ придаст новый импульс развитию двусторонних связей в сферах торговли, инвестиций и транспорта.

Стороны обменялись мнениями о диверсификации взаимной торговли, расширении инвестиционного сотрудничества, а также увеличении товарооборота Азербайджана с Европейским союзом.

Кроме того, обсуждались перспективы взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики, а также дальнейшего развития транспортно-логистических связей.