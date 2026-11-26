В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о недоставленной Кочаряну проекту новой Конституции.

Day.Az представляет публикацию:

Криворотому Робику Кочаряну - второму президенту Армении, человеку, который когда-то вертел страной, как хотел, - так и не удосужились вручить даже распечатку проекта новой Конституции.

Сын, Левон, лично вручил увесистую папку сотрудникам пенитенциарного учреждения. Прямо из рук в руки. Наверняка с пафосным шепотом: "Отцу. Дело государственной важности". А в ответ - гробовая тишина. Документ бесследно испарился в между КПП и камерой. Создается полное впечатление, что свеженапечатанная бумага внезапно обрела самосознание, оглядела решетки, оценила контингент и брезгливо решила: "Нет уж, увольте, для такого общества я слишком свежа и прогрессивна". После чего самоликвидировалась. Ровно так же, как любые хорошие новости, надежды и шансы в жизни экс-президента.

Впрочем, если включить хоть каплю элементарной логики: а зачем, скажите на милость, человеку, который уже сидит, знать, как будет устроена страна после него? Пусть лучше привыкает к действующей версии реальности - той, где даже бумага до адресата не доходит. Где вместо реформ - бетон, вместо будущего - надзиратель, а вместо президентского кресла - нары.

Сиди, Робик, не отвлекайся. Перечитывай старую Конституцию. Она для тебя все еще актуальна. А новая тебе, судя по всему, пригодится примерно так же, как зонтик на дне колодца. Или как совесть - то, что ты, судя по всему, когда-то потерял где-то между КПП и собственной историей. И даже не заметил.