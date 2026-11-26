Матч пятого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов УЕФА между "Сабахом" и "Барселоной" (1:4) собрал на трибунах 66 321 зрителя.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, этот показатель стал третьим в истории Бакинского олимпийского стадиона, вмещающего 69 870 зрителей.

Рекорд посещаемости арены уже девять лет принадлежит "Карабаху". 27 сентября 2017 года матч агдамского клуба против итальянской "Ромы" (1:2) в рамках группового этапа Лиги чемпионов посетили 67 200 человек.

Второе место также занимает встреча с участием "Карабаха" - против лондонского "Челси" (0:4), собравшая 67 100 зрителей.

Пять самых посещаемых матчей в истории Бакинского олимпийского стадиона:

"Карабах" - "Рома" (1:2), 27 сентября 2017 года - 67 200 зрителей.

"Карабах" - "Челси" (0:4), 22 ноября 2017 года - 67 100.

"Сабах" - "Барселона" (1:4), 25 ноября 2026 года - 66 321.

"Карабах" - "Арсенал" (0:3), 4 октября 2018 года - 63 412.

"Челси" - "Арсенал" (4:1), 29 мая 2019 года - 51 370.

Таким образом, по посещаемости встреча "Сабаха" с "Барселоной" превзошла даже финал Лиги Европы 2019 года между двумя лондонскими клубами, собрав почти на 15 тысяч зрителей больше.