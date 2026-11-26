Автор: Ибрагим Алиев

Отношения Азербайджана и Китая за последние два года прошли путь, на который у многих стран уходят десятилетия. В июле 2024 года на саммите ШОС в Астане стороны объявили о стратегическом партнерстве, а уже 23 апреля 2025 года в Пекине подняли его до уровня всеобъемлющего.

Подписывая совместное заявление во время государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, лидеры двух стран закрепили этот статус пакетом из 20 документов о сотрудничестве. В их числе были соглашения по инициативе "Один пояс, один путь", а среди приоритетов будущей работы стороны назвали зеленую энергетику.

Прошло чуть больше полутора лет, и эта часть договоренностей начала обретать конкретные очертания. Чем дальше развивается партнерство, тем заметнее в нем становится энергетика, которая постепенно выходит на один уровень с транспортом, долгое время остававшимся главной темой двусторонней повестки.

Очередным шагом в этом направлении стало выступление министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в китайском Циндао на IV конференции министров энергетики стран инициативы "Один пояс, один путь". Было отмечено, что Баку теперь предлагает этому проекту, назвав новым вкладом страны объединение электроэнергетических рынков Евразии через коридоры зеленой энергии.

Если раньше участие Азербайджана в китайской инициативе связывали прежде всего с перевозкой грузов, то теперь к ней добавляется электричество. Коридоры, которые предлагает Баку, должны пройти через Центральную Азию, Каспийский регион, Южный Кавказ и Турцию до Европы и сложиться, как сказал министр, в пояс зеленой энергии вдоль современного Шелкового пути.

Азербайджан пришел к этой повестке с длинной историей участия в проекте. Страна одной из первых поддержала инициативу, выдвинутую председателем КНР Си Цзиньпином, и по объему инвестиций в ее рамках как внутри страны, так и за рубежом занимает второе место после Китая.

Большая часть этих вложений пришлась на транспорт. Средний коридор, по словам министра, укрепляет сообщение между Китаем и Европой, а Зангезурский коридор откроет еще один маршрут между Востоком и Западом.

Энергетические коридоры, которые Баку предлагает теперь, опираются на ту же географию, что и транспортные. Страна, через которую уже идут грузы из Китая в Европу, может стать узлом и для передачи электроэнергии по тому же направлению.

Связано это с тем, что взаимосвязи между рынками становятся стратегическим ресурсом. У Азербайджана есть возможности сотрудничать с китайскими компаниями в создании зеленых коридоров, а для Пекина такие проекты откроют путь к многопрофильному энергетическому партнерству в регионе.

За этим предложением стоят уже работающие договоренности. Говоря о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, министр назвал его результатом политической воли лидеров двух стран и перечислил, что оно уже дало.

Среди этих результатов - многочисленные контракты с китайскими компаниями по наземной солнечной и морской ветровой энергетике, системам хранения энергии и электросетевой инфраструктуре. Министр упомянул всеобъемлющее стратегическое партнерство с компанией China Energy, недавний ввод в эксплуатацию солнечной электростанции и исследование электросетевой инфраструктуры.

Насколько далеко продвинулись отдельные проекты, показали встречи в Циндао с руководителями двух крупных китайских энергетических групп. С исполнительным вице-президентом PowerChina Group Чэнь Гуаньфу министр обсудил ход работ над солнечной электростанцией и проектом морской ветроэнергетики в азербайджанском секторе Каспия, в которых участвуют SOCAR Green, China Datang и PowerChina Resources Limited.

Морскому ветру на этой встрече отвели особое место. Стороны подчеркнули его значение для развития электроэнергетических соединений между Азербайджаном и Европой, то есть для того самого экспорта, ради которого задуманы зеленые коридоры.

Встреча с заместителем председателя China Datang Corporation Ли Сяофэем касалась проекта наземной солнечной электростанции в Азербайджане. Исследования на выделенном участке, как сообщили по итогам переговоров, завершены, а технико-экономическое обоснование подготовлено.

С China Datang министр обсудил и участие в каспийском ветровом проекте. Стороны договорились о важности крупных проектов в этой сфере и новых трансграничных электроэнергетических соединений, по которым выработанная энергия будет уходить на экспорт.

Из этих встреч складывается цепочка, которую Азербайджан выстраивает вместе с китайскими партнерами. Солнечные станции на суше и ветровые на Каспии дают электроэнергию, сети и системы хранения делают ее поставки стабильными, а трансграничные соединения выводят ее на внешние рынки.

Повестка Циндао вписывается и в общие цели участников конференции. Совместное заявление министров предусматривает параллельное продвижение энергетической безопасности и энергетического перехода, рост инвестиций в трансграничную инфраструктуру и расширение доступа к технологиям чистой энергетики.

Азербайджан предлагает конкретное наполнение для каждой из этих целей. Новые мощности укрепляют энергобезопасность страны и ее соседей, коридоры требуют тех самых трансграничных инвестиций, а работа с PowerChina, China Datang и China Energy дает доступ к технологиям, на которых строится зеленая энергетика.

Для инициативы "Один пояс, один путь" это означает появление нового измерения. Шелковый путь, по которому десятилетиями везли товары, Баку предлагает дополнить линиями электропередачи, по которым энергия солнца и каспийского ветра пойдет из Азии в Европу.