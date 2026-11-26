В порту Газимагуса задержан гражданин Азербайджана С.С., объявленный в розыск в рамках расследования крушения судна "Filo Jet" в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), в результате которого погибли 28 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İHA, бывший член экипажа судна С.С. прибыл в порт Газимагуса на корабле, принадлежащем другой компании, и был задержан при попытке въехать на территорию ТРСК.

Он был доставлен в суд района Гирне. Суд постановил оставить его под стражей на один день в рамках расследования.

По имеющимся данным, С.С. первым обнаружил трещину, которую эксперты считают причиной опрокидывания судна. 12 июня он сфотографировал повреждение и отправил снимок второму капитану судна Мерве Нур Сераслан. В июле С.С. уволился с работы на "Filo Jet".

В рамках расследования будет проверен мобильный телефон С.С., а также изучены фотографии и сообщения, которые он отправлял в связи с повреждением судна.

"Filo Jet" опрокинулся у берегов Гирне 30 августа. В результате трагедии погибли 28 человек.