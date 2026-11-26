https://news.day.az/politics/1877402.html Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 27 ноября посетит Азербайджан. Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии на своей странице в социальной сети X. Отмечается, что в рамках визита в Баку состоится официальная церемония открытия посольства Эстонии в Азербайджане.
Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 27 ноября посетит Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии на своей странице в социальной сети X.
Отмечается, что в рамках визита в Баку состоится официальная церемония открытия посольства Эстонии в Азербайджане.
В ходе визита Маргус Цахкна примет участие в ряде официальных встреч.
На встречах будут обсуждаться вопросы расширения двустороннего сотрудничества, в частности развития связей в сферах бизнеса, инноваций и цифрового управления.
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