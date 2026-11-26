Автор: Теймур Атаев

Несколько дней назад одним из лауреатов премии Caspian Awards Azerbaijan 2026, да к тому же в трех номинациях - "писатель", "переводчик", "корреспондент" - стала студентка Азербайджанского университета языков Марьям Багирова. Тем самым, за короткий срок, она оказалась победительницей в двух конкурсах. Ведь буквально два месяца назад Марьям заняла первое место в прошедшем Турции литературном конкурсе коротких рассказов для молодых писателей "Genç Kalemler Öykü Yarışması", организованном издательством "Язар Агаджи" и журналом "Вефакар". В рамках этого конкурса наша талантливая соотечественница представила свой роман под названием "Балерина", благодаря которому и оказалась победительницей. Результатом чего стало издание "Балерины", уже поступившей в продажу на книжных ярмарках, организованных в различных городах Турции.

Успех юной Марьям привлек наше внимание, и мы решили чуть ближе познакомиться с ней. Первое впечатление - уверенность Марьям, что не могло не импонировать. Она уже считает себя одновременно писательницей, поэтессой, переводчицей и журналисткой. Как поделилась девушка, именно интерес к литературе и журналистике стал ее мотивационной нитью к олновременному развитию в нескольких направлениях. "Я люблю открывать для себя историю жизни того или иного человека, - рассказывает Марьям, - и этот интерес во мне проявился с раннего детства: узнавать судьбы людей. Но на каком-то этапе я вдруг уловила в себя желание переложить эти истории на бумагу, так сказать". По словам Марьям, сначала то были робкие пробы пера как бы для самой себя. Но постепенно в ней начало вызревать желание делиться навеваемыми мыслями от узнавания людских судеб с читателями. Возможно, говорит она, здесь сыграл роль ее опыт журналистской деятельности, так как уже с первого курса ей посчастливилось публиковаться: сначала на портале konkret.az, а затем в 525-ci qəzet. Благодарность к главным редакторам этих ресурсов, которые, несмотря на ее юный возраст, доверили ей полосы этих ресурсов, Марьям обещает пронести через всю свою жизнь, ведь они направляли ее, делясь собственным опытом, поощряя и воодушевляя.

Постепенно Марьям пришла к идее написания "Балерины". Это произошло как-то вдруг, вспоминает она: "Внезапно я почувствовала внутри какой-то щелчок, что хочу поделиться сформировавшимися во мне мыслями с читателями. Но не знала, как донести их, ведь это был своего рода риск: не имея жизненного опыта, пытаться озвучить фактически свой внутренний мир". На этапе сомнений Марьям ощутила поддержку Всевышнего в этом вопросе, в связи с чем стала смелее. Так постепенно в ней вызрела идея написать роман с элементами фантастики. Но фантастики, в понимании Марьям, жизненной. "Это не напрямую фантастика, - рассказывает она, - скорее, здесь реализм или, можно сказать, желание преподнести, как мечта может стать былью. Но я не могла найти форму преподнесения бродивших во мне мыслей и не дававших мне покоя. Как вдруг меня осенило, что те идеи, которые я хотела бы раскрыть, могут привлечь внимание через элементы фантастики". Как только Марьям пришла к этому решению, работа над "Балериной" закипела: "Не чувствуя течения времени, внезапно я поняла, что поставила точку в своем романе".

Таким образом, реализовалась мечта Марьям - выразить свой внутренний мир посредством слов, тем более что ей хотелось каким-то образом воплотить блуждающие в ней идеи в целую историю, как бы "собирательную" и в обязательной форме - через обретение этими самыми "блуждающими образами" самостоятельной жизни, пусть и на страницах книги. "Хотя мой роман можно отнести к жанру фэнтези, - делится Марьям, - основным для меня стало продемонстрировать дружбу, любовь, семейные традиции и, самое главное, свободу выбора человека".

Поддержку Всевышнего, говорит Марьям, она почувствовала и в том, что сразу по окончании романа узнала о проводимом в Турции конкурсе, куда тут же подала заявку. А когда ей сообщили, что она заняла первое место, Марьям испытала чувства, неведоемые ей до того мгновения. По ее словам, то было "счастьем момента, ведь мир, который жил внутри меня, вылился в строчки, которые привлекли к себе внимание".

На вопрос, а что дальше, Марьям, без ложной скромности, признается, что считает успех "Балерины" начальным шагом к ее широкому творческому пути, благо у нее вызрели идеи (на основе историй жизни тех или иных людей), которые она мечтает переложить на книжные строки. При этом Марьям не скрывает, что хотела бы добиться успеха и на ниве журналистики, а также попробовать себя на телевидении. "Наверное, - отмечает Марьям, - все это звучит неимоверно амбициозно для студентки, но успех "Балерины" очень мотивирут меня".

Мы, со своей стороны, пожелали Марьям Багировой новых успехов, выразив надежду, что ее целеустремленность и серьезный подход к жизни в целом и творчеству, в частности, позволят ей реализовать мечту.