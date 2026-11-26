Пассажирское сообщение на линии Хырдалан - Сумгайыт будет восстановлено до конца года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в ответ на запрос агентства.

В компании отметили, что в настоящее время продолжается ремонт моста на участке Хырдалан - Баладжары. После полного завершения ремонтных работ и проведения необходимых подготовительных мероприятий пассажирское сообщение на линии Хырдалан - Сумгайыт будет восстановлено до конца года.

"Отметим, что для обеспечения безопасности перевозки пассажиров и грузов состояние железнодорожных путей регулярно проверяется с помощью специального диагностического поезда. Выявленные в ходе проверок дефекты и недостатки оцениваются, после чего принимаются оперативные и плановые меры по их устранению.

Решение о ремонте моста на участке Хырдалан - Баладжары также было принято в соответствии с этой процедурой. Во время предыдущих проверок на мосту не было выявлено дефектов, требующих срочного ремонта. Однако в ходе очередной диагностики были обнаружены неисправности, которые могли поставить под угрозу безопасность движения и помешать соблюдению интервалов между поездами. В связи с этим было принято решение незамедлительно принять меры для их устранения", - добавили в компании.