Определились обладатели Кубка Азербайджана по настольному теннису - ФОТО
В спортивно-оздоровительном комплексе "Шуа" завершился Кубок Азербайджана по настольному теннису среди юношей и девушек.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, победители и призеры определились в возрастных категориях U14 и U18, передает Day.Az.
U18
Парный разряд. Девушки
Марзия Нурматова - Айлин Аскерова
Айнур Агаева - Шабнам Мансурова
Арзу Асланова - Ягмур Мамедли, Хадиджа Эйлазова - Айсу Агаева
Парный разряд. Юноши
Адиль Ахмедзаде - Рустам Гаджилы
Онур Гулузаде - Тунар Багиров
Руслан Керимов - Шакир Гадиров, Эльшан Гусейнов - Угур Назарли
Смешанный парный разряд
Онур Гулузаде - Ягмур Мамедли
Рустам Гаджилы - Айлин Аскерова
Адиль Ахмедзаде - Марзия Нурматова, Эльшан Гусейнов - Шабнам Мансурова
Одиночный разряд. Девушки
Айлин Аскерова
Марзия Нурматова
Ягмур Мамедли, Шабнам Мансурова
Одиночный разряд. Юноши
Онур Гулузаде
Рустам Гаджилы
Адиль Ахмедзаде, Шакир Гадиров
U14
Командные соревнования. Девушки
Сумгайыт-1
Сумгайыт-2
Сумгайыт-3, СДЮСШОР №13
Командные соревнования. Юноши
Шабран
Сумгайыт-1
СДЮСШОР №13, HAİKK
Парный разряд. Девушки
Ясаман Габибова - Мехин Мирзабалаева
Хадиджа Бабазаде - София Трофименко
Саида Гулизаде - Айлин Шарифли, Мехри Асланзаде - Бану Иманвердизаде
Парный разряд. Юноши
Зарбах Мурадов - Вагиф Бабаев
Джафар Алмедедли - Салех Гумбатов
Джамал Керим - Алиакбар Мирзалиев, Тунар Гусейнзаде - Газрат Камилов
Смешанный парный разряд
Вагиф Бабаев - Хадиджа Бабазаде
Зарбах Мурадов - София Трофименко
Салех Гумбатов - Бану Иманвердизаде, Алиакбар Мирзалиев - Мехин Мирзабалаева
Одиночный разряд. Девушки
Хадиджа Бабазаде
Мехин Мирзабалаева
Бану Иманвердизаде, София Трофименко
Одиночный разряд. Юноши
Вагиф Бабаев
Алиакбар Мирзалиев
Джафар Алмедедли, Зарбах Мурадов
Победителям и призерам вручили дипломы и медали Министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также награды национальной федерации.
В соревнованиях, организованных министерством совместно с федерацией, приняли участие более 100 спортсменов из Баку и других городов и районов страны.
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