В спортивно-оздоровительном комплексе "Шуа" завершился Кубок Азербайджана по настольному теннису среди юношей и девушек.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса Азербайджана, победители и призеры определились в возрастных категориях U14 и U18, передает Day.Az.

U18

Парный разряд. Девушки

Марзия Нурматова - Айлин Аскерова

Айнур Агаева - Шабнам Мансурова

Арзу Асланова - Ягмур Мамедли, Хадиджа Эйлазова - Айсу Агаева

Парный разряд. Юноши

Адиль Ахмедзаде - Рустам Гаджилы

Онур Гулузаде - Тунар Багиров

Руслан Керимов - Шакир Гадиров, Эльшан Гусейнов - Угур Назарли

Смешанный парный разряд

Онур Гулузаде - Ягмур Мамедли

Рустам Гаджилы - Айлин Аскерова

Адиль Ахмедзаде - Марзия Нурматова, Эльшан Гусейнов - Шабнам Мансурова

Одиночный разряд. Девушки

Айлин Аскерова

Марзия Нурматова

Ягмур Мамедли, Шабнам Мансурова

Одиночный разряд. Юноши

Онур Гулузаде

Рустам Гаджилы

Адиль Ахмедзаде, Шакир Гадиров

U14

Командные соревнования. Девушки

Сумгайыт-1

Сумгайыт-2

Сумгайыт-3, СДЮСШОР №13

Командные соревнования. Юноши

Шабран

Сумгайыт-1

СДЮСШОР №13, HAİKK

Парный разряд. Девушки

Ясаман Габибова - Мехин Мирзабалаева

Хадиджа Бабазаде - София Трофименко

Саида Гулизаде - Айлин Шарифли, Мехри Асланзаде - Бану Иманвердизаде

Парный разряд. Юноши

Зарбах Мурадов - Вагиф Бабаев

Джафар Алмедедли - Салех Гумбатов

Джамал Керим - Алиакбар Мирзалиев, Тунар Гусейнзаде - Газрат Камилов

Смешанный парный разряд

Вагиф Бабаев - Хадиджа Бабазаде

Зарбах Мурадов - София Трофименко

Салех Гумбатов - Бану Иманвердизаде, Алиакбар Мирзалиев - Мехин Мирзабалаева

Одиночный разряд. Девушки

Хадиджа Бабазаде

Мехин Мирзабалаева

Бану Иманвердизаде, София Трофименко

Одиночный разряд. Юноши

Вагиф Бабаев

Алиакбар Мирзалиев

Джафар Алмедедли, Зарбах Мурадов

Победителям и призерам вручили дипломы и медали Министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также награды национальной федерации.

В соревнованиях, организованных министерством совместно с федерацией, приняли участие более 100 спортсменов из Баку и других городов и районов страны.